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Matias Aguayo dört yıl sonra tekrar Türkiye'de

- Şilili vokalist, prodüktör/DJ Matias Aguayo, 22 Şubat Cuma gecesi Red Bull Music ve Minimüzikhol iş birliğiyle sahneye çıkacak

Matias Aguayo dört yıl sonra tekrar Türkiye'de
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İSTANBUL (AA) - Şilili vokalist, prodüktör/DJ Matias Aguayo, 22 Şubat Cuma gecesi Red Bull Music ve Minimüzikhol iş birliğiyle sahnede olacak.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, Red Bull Music'in programlamasını üstlendiği bu gecede dört yıl sonra Türkiye'ye gelen Matias Aguayo futuristik ve karanlık disko olarak adlandırılan techno sound'unun geniş bir yelpazesini dinleyicilere sunacak.

Minimüzikhol'de gerçekleşecek gecede 22.00'da İstanbul'un önemli mekanlarında Akufen, Ivan Smagghe, Tornado Wallace, LUM, Dada Disco, İnsanlar gibi isimlerle aynı sahnede yer alan Mertkan AKD, 00.30'da ise yeni yeteneklere el veren İstanbul/Londra merkezli müzik kolektifi Mousike sahnede olacak. Saat 02.00'deise Matias Aguayo DJ setinin başında yerini alacak.

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