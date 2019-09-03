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Mauritius Turizm Bakanı Gayan İstanbul'da

- Gayan, Mauritius'u Türkiye'ye tanıtmak amacıyla sektör temsilcileriyle bir araya geldi

Mauritius Turizm Bakanı Gayan İstanbul'da
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İSTANBUL (AA) - Mauritius Turizm Bakanı Anil Gayan ve beraberindeki heyet, Mauritius'u tanıtmak ve turizmde iş birliğini artırmak amacıyla sektör temsilcileriyle İstanbul'da bir araya geldi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük bir hayranı olduğunu anlatan Gayan, Türkiye hakkında çok şey duyduğunu, fakat gördüklerinin duyduklarını geçtiğini belirterek, "Türkiye çok büyük bir güç. Afrika ülkeleri ile ilişki kurma konusunda istekli ve başarılı." dedi.

Türkiye'de, iki ülke arasındaki iş birliğini artırmak üzere bulunduklarını dile getiren Anil Gayan, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika ülkelerine ziyaretlerde bulundu ve Türk Hava Yolları, uçuşlarıyla Türkiye'nin Afrika'daki etkilerini artırıyor. Mauritius Adası'na THY ile 9 saatlik uçuşla ulaşabilirsiniz. THY ile iş birliğimiz giderek büyüyor. Biz bir ada ülkesiyiz. Süveyş Kanalı açılmadan önce bir ticaret geçiş noktasıydık. Farklı etnik ve dini gruplardan insanlar bir arada yaşıyoruz. Turizmin barışa katkısının yüksek olduğuna inanıyoruz. Her sene ülkemize 1 milyon 400 bin turist geliyor. Gelen Türk turist sayısı ise yalnızca 2 bin. Bu sene bu sayıyı 4 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye'de Maldivler daha çok tercih ediliyor. Fakat Maldivler'e giderseniz sadece otelde kalırsınız ama Mauritius'a gelirseniz bir ülke daha keşfetmiş olursunuz."

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Anahtar Kelimeler:
Anıl GayanMauritius Turizm Bakanı
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