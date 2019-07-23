Mavi rengin tüm tonlarıyla kombinler Morhipo.com'da

İSTANBUL (AA) - Morhipo.com, denizin ve gökyüzünün huzur veren rengi mavinin farklı tonları ile kombinlerde değişik alternatifler sunuyor.

Morhipo.com'dan yapılan açıklamaya göre, güven, sorumluluk, dürüstlük ve sadakati temsil ettiği söylenen mavi, birbirinden farklı tonlarıyla, kıyafetlerden ev dekorasyonuna kadar en çok tercih edilen renklerin başında geliyor.

Çok açık gri-mavi bir ton olan Marie Antoinette mavisi, ismini Fransa Kraliçesi Marie Antoinette'nin göz renginden alıyor. Zamanında özellikle gözlerinin renginde kıyafetler giymeyi tercih eden kraliçenin, Versay Sarayı'ndaki odasının da bu tonda bir mavi olduğu biliniyor.

Çok açık bir ton olsa da oldukça göz alıcı olan Marie Antoinette mavisi, kıyafet kombinlerinin en çok tercih edilen tonlarından biri olarak dikkati çekiyor. Özellikle kırık beyazlar, uçuk gri, eflatun gibi renklerle bu rengi kombinlemek mümkün oluyor.

Mavinin çok parlak bir tonu olmayan güvercin mavisi, rengini adı üzerinde güvercinlerden alıyor. Özellikle bej, kese kağıdı ya da gri gibi nötr renklerle kombinlemek için ideal olan bu renkle daha sıcak bir görüntü yaratmak isteyenler ise erguvan, eflatun, patlıcan moru, kahverengi, tarçın, kiremit kırmızısını tercih edebiliyor.

Mavinin siyaha en yakın tonu olan uzay mavisi, günün son ışığı olarak gökyüzünde belirdiği için bu ismi alıyor. Bu çok koyu grimsi mavi, maskülen, modern, cesur bir ton olarak öne çıkıyor. Genellikle siyah ve antrasit griye alternatif olarak kullanılan bu ton, kırmızı ve beyaz başta olmak üzere, gri ve bejin tonları, bakır, pirinç ve bronzla, canlı yeşillerle birlikte kullanılabiliyor.

Bu sezon özellikle elbiselerde en çok öne çıkan mavi tonlarından, rengini jean'lerden alan denim mavisini, özellikle beyaz ve kırmızı tonlarla kombinlemek mümkün oluyor.



Aynı zamanda Barok mavisi de denen rüzgar mavisi ise Nil yeşilinin maviye bakan tonu olarak biliniyor. Barok döneme damgasını vuran bu rengin kombinlerinde ilk tercih altın sarısı olurken, ayrıca krem tonları ve uçuk pembelerle de oldukça romantik bir hava yakalamak mümkün oluyor.