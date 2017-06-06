Mavi'nin halka arzında talep toplama 8-9 Haziran'da

İSTANBUL (AA) - Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ pay başına 43,00 - 51,60 lira fiyat aralığı ile halka arz edilecek.

Mavi'den yapılan açıklamaya göre, pay başına fiyat aralığı 43,00 - 51,60 lira olarak belirlendi. Mavi Giyim'in halka arzında talep toplama süreci 8 Haziran Perşembe başlayacak ve 9 Haziran Cuma ise sona erecek.

Ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek halka arzda, Turkven'in yönettiği Turkish Private Equity Fund II ile Akarlılar ailesinin sahip olduğu Blue International Holding B.V.'ye ait payların yüzde 47,83'ü arz edilecek.

Mavi'nin halka arzında 23 milyon 749 bin lira nominal değerli, çıkarılmış sermayenin yüzde 47,83'üne karşılık gelen payların halka arz edilecek. Payların yüzde 10'u yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20'si yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 70'i ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı.

Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde ise Blue International Holding B.V.'ye ait ve halka arz edilen payların yüzde 15'ine denk gelen 3 milyon 562 bin 350 lira nominal değerli paylarında da halka arz edilebileceği bu durumda halka açıklık oranı yüzde 55 olacağı belirtildi.











