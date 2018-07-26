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Maximiles Business ile ticari harcamalar mile dönüşüyor

- İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen: - "Maximiles Business ile müşterilerimiz ticari harcamaları karşılığında MaxiMil ve MaxiPuan kazanarak daha kolay uçmak veya işletmelerinin uçak bileti maliyetlerini azaltma yönünde önemli bir ayrıcalığa sahip olacak"

Maximiles Business ile ticari harcamalar mile dönüşüyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası, ticari işletmelerin ihtiyaçlarına özel tasarladığı Maximiles Business Kart ile şirket harcamalarıyla mil kazanma ve kazanılan millerle uçak bileti alabilme imkanı sağlıyor.

Bankanın açıklamasına göre, Maximiles Business Kart sahipleri sayıları 300 bini aşan Maximum üye kuruluşunda 12 aya varan taksitlerle ödeme yapabiliyor, tüm harcamalarında MaxiMil kazanıp, biriken MaxiMiller ile uçak bileti alabiliyor. Söz konusu kartta tüm havayollarında geçerli olmak üzere yurt içinde 1 MaxiMil, 1 lira değerinde.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, yaklaşık on yıldır Maximiles Kart ile müşterilerinin bireysel harcamalarını mille ödüllendirdikleri ve uçak bileti kazandırdıkları uçuş programlarının kapsama alanını ticari müşterilerini de içerecek şekilde genişlettiklerini bildirdi.

Maximiles Business ile müşterilerinin ticari harcamaları karşılığında MaxiMil ve MaxiPuan kazanarak daha kolay uçacaklarını veya işletmelerinin uçak bileti maliyetlerini azaltma yönünde önemli bir ayrıcalığa sahip olacağını kaydeden Sezen, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Maximiles Business önemli bir farka sahip. Kart sahipleri bölge ve yolcu kotası olmaksızın, uçak bileti fiyatı kadar MaxiMil kullanarak uçak bileti alma ayrıcalığından yararlanabiliyor. MaxiMilleriniz ile seyahat etmek çok kolay, çünkü yurt içi uçuşlarda uçak bileti fiyatı ne ise, kullanmanız gereken MaxiMil de o kadar. Üstelik bilet alımlarında herhangi bir havayolu ayrımı da bulunmuyor. MaxiPuan ve MaxiMil kazandırma özelliğinin yanında Maximiles Business ile müşterilerimiz acil nakit ihtiyaçları için ayrıca kredi başvurusu yapmaya gerek kalmadan nakit avans kullanabilir ve geri ödemelerini avantajlı faiz oranları ile 12 aya varan taksitlerle gerçekleştirebilir. Ayrıca müşterilerimizin tedarikçilerden gerçekleştirdikleri peşin alışverişler Maximiles Business ile sonradan taksitlendirilebiliyor veya vadelendirilebiliyor."

Sezen, İş Bankası olarak ticari hayatın tüm kesimlerini gerek yeni ürünler, gerekse uzun yıllara dayanan tecrübe ve bilgi birikimi ile desteklemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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