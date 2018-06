Mayıs ayı ihracat rakamları açıklandı

DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre mayıs ayında ihracatın yüzde 12,2 arttığını belirterek, "Her ay rekor sözü vermiştik, her ay rekora devam." dedi.

TİM verilerine göre mayıs ayı ihracat rakamları, Denizli'nin Sarayköy içesindeki Menderes Tekstil firmasına ait konfeksiyon fabrikasında Ekonomi Bakanı Zeybekci'nin katılımıyla açıklandı.



Zeybekci, bu ay ihracat rakamlarını 4 bin 80 çalışanı bulunan dev bir tesiste açıkladıklarını belirterek Türkiye'nin 2016'da başlatılan ihracat ve büyüme seferberliğinin sonuçlarını almaya devam ettiğini dile getirdi.

Geçen yıl ihracata verilen destekleri üç kat artırdıklarını, dünyanın en iddialı yatırım teşvik sistemini hayata geçirdiklerini anlatan Zeybekci, Türkiye'nin artık "fason üretici" olarak değil bilgi ve teknoloji üreten, hammadde ve ara malı ihtiyacını garanti altına almış, kendi marka ve patentiyle üreten bir ülke olmasını istediklerini dile getirdi.

İhracat ve büyüme gibi verilerde 2017 yılını rekorlarla kapattıklarına dikkati çeken Zeybekci, şöyle konuştu:

"Yıl sonunda dedik ki 2018'de her ay ihracatta rekor kıracağız. Elhamdülillah rekor kırıyoruz, bu ay da ihracatçılarımızın yüksek performansı, çalışan kardeşlerimizin katkısı, mühendisi, işçisi, tasarımcısı muhasebecisi ve şoförüyle topyekün seferberlikle her ay ihracattaki rekor sözümüzü tutmaya devam ediyoruz.

Bugün de o zirvelerden birini yaşıyoruz. TÜİK nisan ayı rakamlarını dün açıkladı ve yıllık ihracatımız 162,4 milyar dolara ulaştı. Bugün de TİM'in mayıs istatistiklerine göre geçen yıl mayıs ayına göre ihracatımız yüzde 12,2 arttı. Her ay rekor sözü vermiştik, her ay rekora devam. Durmak yok ihracata devam. Mayıs ayı ihracatımız TİM rakamlarına göre 13 milyar 956 milyon dolar ama bizim ihrakiye dediğimiz rakamlar da bugün akşam belirlenmiş olup yarınki rakamlarımız 14 milyar doların üzerinde ve böylelikle 162 milyar dolarlık rakamı geçmiş olacağız."



- "Aslolan reel sektördür"



Reel sektörün gelecek dönemde yıllardır görülmeyen üretim ve yatırım hareketliliği içine gireceğini ifade eden Zeybekci, eldeki tüm verilerin bunu işaret ettiğini kaydetti.

Finans piyasalarındaki spekülasyonların ne kadar suni olduğunun bu rakamlarla daha iyi anlaşıldığına işaret eden Zeybekci, "Büyüme ve ihracat rakamlarımız belli, büyüme beklentilerimiz de belli. 11 Haziran'da açıklanacak, ilk çeyrek büyümemiz yüzde 7,5'lar seviyesinde olacak. Kapasite kullanım oranları yatırım teşvikleri, sanayi üretim endeksi, ihracatçıların satın alma anketlerine baktığımızda 2018 yılının tamamında büyümeyle ilgili varacağımız noktaları görüyoruz. Her şey aslına varır. Ekonominin aslı da kur değildir. Kur etkindir, algı olarak hassasiyeti olan bir konudur ama reel ekonomi, ekonominin gerçeğidir, aslıdır. Asıl olan reel ekonomidir, buradaki performanstır."



- "Karalama kampanyalarına rağmen"



Bakan Zeybekci, yıl sonu büyümesinde ihracat ve özel sektörün en büyük payı almaya devam edeceğini ifade ederek hizmet ihracatında da bu yıl için 52 milyar dolarlık bir beklenti olduğunu, yıl sonunda turizmde yüzde 35'lik bir gelir ve turist sayısı artışı beklediklerini kaydetti.

Bakan Zeybekci, "Seçim öncesi tüm karalama kampanyalarına, tüm felaket tellallarına, dışarıdaki manipülatörler ve içeriye yerleşmiş spekülatörlerin beklenti, istek ve taleplerine rağmen, yaratılmaya çalışılan kara propagandaya rağmen reel sektörümüz dimdik ayakta, sadece ayakta durmuyor koşarak yol alıyor." ifadelerini kullandı.



- OECD'nin İstanbul'da merkez açma kararı



Merkezi Paris'te bulunan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatının (OECD) İstanbul'da merkez açma kararına dikkati çeken Zeybekci, "Türkiye merkezdir ve merkez olmaya devam edecek." dedi

24 Haziran sonrası Türkiye'de koalisyon riskinin ortadan kalkacağını, 5 yıllık kesintisiz, güçlü, hızlı karar alabilen dinamik bir devlet yapısına geçileceğini anlatan Zeybekci, "Daha derli toplu, daha küçülmüş ama dinamik ve hızlı bir devlet yapısı olacak. Bununla ilgili detayları önümüzdeki günlerde göreceğiz, devlet, bakanlıklar nasıl olacak, sistem nasıl çalışacak, göreceğiz" şeklinde konuştu.

- ABD'nin gümrük vergisi kararı

Dünya piyasalarının bugün ABD'nin Kanada, Meksika ve AB'ye çelik ve alüminyumda gümrük vergisi uygulamasını başlatması nedeniyle çalkalandığını, liderlerin artık ticaret savaşlarını kolayca telaffuz eder hale geldiğini dile getiren Zeybekci, "Dün Dünya Ticaret Örgütü toplantısında yaptığım konuşmada, 'cam sarayda yaşayanlar komşularının, başkalarının penceresini taşlamasınlar, sonuçlarına katlanırlar' dedim. Dünya maalesef belirli yerlerde, gelişmiş ekonomilerde sıkıntılı bir döneme girmenin işaretlerini veriyor." dedi.

ABD'nin çelik ve alüminyumda artıracağı vergilerden Türkiye'deki sektörlerin de etkileneceğini ancak diğer coğrafya ve ülkelerden daha az bir etkilenme görüleceğini dile getiren Zeybekci, "Çelikçilerimiz ve metalcilerimiz, ürün çeşitliliğine giderek, nitelik değiştirerek bu performanslarını çok daha fazla artırarak yollarına devam edecekler." dedi.

Türk Eximbank'ın geçen yıl 39,5 milyar dolar olan ihracat finansmanı desteğinin bu yıl 50 milyar dolara çıkarılacağını, ilk 4 aydaki performansın yüzde 18 arttığını anlatan Zeybekci, bunun yüzde 20'ye çıkarılmasıyla hedefin yakalanacağını ve bankanın Güney Kore'yi geride bırakarak ihracatçısına en fazla destek veren Eximbank haline geleceğini dile getirdi.



- "Cari açık sorununu tarihe gömecek adımlar atıyoruz"

İhracatçının maratoncu gibi son çeyrekte performansını artırdığına işaret eden Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2018 yılı sonu itibarıyla Allah'ın izni, ihracatçımızın gayreti, çalışan kardeşlerimizin üstün performansıyla ihracatımız 170 milyar doları aşacak. Gerek yatırımlarda gerek ihracattaki performansımızla cari açık sorununu tarihe gömecek adımlar atıyoruz."

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin iki dönem yürüttüğü görevini tamamlamak üzere olduğunu, kendisinin de 24 Haziran'da bakanlıkta 4 yılı doldurmuş olacağını belirterek, Büyükekşi'nin bu süreçte zor zamanlarda en büyük destekçisi olduğunu, büyük fedakarlıklar yaptığını anlattı.

TİM'deki iki dönem kuralının Türkiye'deki diğer kurumlara da örnek olması gerektiğini ifade eden Zeybekci, Büyükekşi'nin TİM'den ayrılsa da ülke ve millete hizmet etmeye devam edeceğine inandığını sözlerine ekledi.

Bakan Zeybekci, toplantı öncesi TİM tarafından çeşitli toplantılarda yaptığı konuşmalar ve verdiği mesajlardan oluşan görüntülerle hazırlanan videoyu izledi ve teşekkür etti.

Toplantıda, Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli İhracatçı Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Menderes Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Akça da selamlama konuşması yaptı.