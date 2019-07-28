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Mayısta 501 yatırım teşvik belgesi verildi

ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca mayısta 501 yatırım teşvik belgesi verildi.Bakanlığın, Mayıs 2019 dönemi yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, mayısta 501 yatırım teşvik belgesi düzenlendi....

Mayısta 501 yatırım teşvik belgesi verildi
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ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca mayısta 501 yatırım teşvik belgesi verildi.

Bakanlığın, Mayıs 2019 dönemi yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mayısta 501 yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 13 milyar 568 milyon 750 bin 470 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 19 bin 771 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan, sabit yatırım tutarı 11 milyar 860 milyon 661 bin 39 lira olan ve 2 bin 108 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 39 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

Bu dönemde yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi alan firmaların sabit yatırım tutarı 8 milyar 361 milyon 672 bin 100 lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı 20 bin 618 olarak gerçekleşti.

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Mayıs 2019Sanayi Ve Teknoloji BakanlığıYatırım Teşvik Belgesi
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