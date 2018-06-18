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Mayısta 713 yatırım teşvik belgesi verildi

ANKARA (AA) - Ekonomi Bakanlığınca mayıs ayında 713 yatırım teşvik belgesi verildi.Bakanlığın, Mayıs 2018 dönemi yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, mayısta 713 yatırım teşvik belgesi düzenlendi....

Mayısta 713 yatırım teşvik belgesi verildi

ANKARA (AA) - Ekonomi Bakanlığınca mayıs ayında 713 yatırım teşvik belgesi verildi.

Bakanlığın, Mayıs 2018 dönemi yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mayısta 713 yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 11 milyar 478 milyon 80 bin 179 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 30 bin 205 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan bu dönemde, sabit yatırım tutarı 472 milyon 77 bin 119 lira olan ve 4 bin 143 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 67 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

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