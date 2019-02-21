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Mazot ve gübre destek ödemeleri yarın başlıyor

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "2018 yılına ait mazot ve gübre destek ödemelerine yarından itibaren başlanacak" - "Toplamda çiftçilerimize 2,9 milyar lira ödemiş olacağız"

Mazot ve gübre destek ödemeleri yarın başlıyor
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ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2018 yılına ait mazot ve gübre destek ödemelerine yarından itibaren başlanacağını belirterek, "Çiftçilerimize toplamda 2,9 milyar lira ödemiş olacağız." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, 2018 yılı mazot ve gübre destekleme ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Geçen yıla ait mazot ve gübre destek ödemelerine tüm ülke çapında çiftçilerin T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre yarından itibaren başlanacağını kaydeden Pakdemirli, "Kimlik numarasının son hanesi 8 olan çiftçilerimize, yarın saat 18.00'den sonra ödeme yapmaya başlayacağız. Kimlik numarasının son hanesi 4 ve 6 olan çiftçilerimize ödemeleri 1 Mart'ta, kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olan çiftçilerimize ise 8 Mart'ta ödeme yapılacak." bilgisini verdi.

Pakdemirli, 2018 yılına ait mazot ve gübre desteklemeleri çerçevesinde, 2 milyon 126 bin 968 çiftçiye mazot desteği olarak 2 milyar 331 milyon 292 bin 114 lira, gübre desteği olarak ise 540 milyon 946 bin 712 lira ödeneceğini belirterek, "Çiftçilerimize toplamda 2,9 milyar lira ödemiş olacağız. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

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Mazot Ve Güber DesteğiTarım Ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
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