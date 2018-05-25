“MB’nin adımları yerinde panik yapmaya gerek yok”

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, Merkez Bankası’nın dövizde yaşanan dalgalanmaları önleme konusunda attığı adımları ve ihracatçının elini rahatlatmaya yönelik reeskont kredilerinde kuru sabitlemesini değerlendirdi. Öksüz, değerlendirmesinde şunları söyledi:



“Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası son dönemde kurda yaşanan dalgalanmaları karşı oldukça önemli adımlar atıyor. TL’nin yabancı para birimlerine karşı erimesini önlemek amacıyla 300 baz puan faiz artıran ve piyasanın normalleşmesi için gayret gösteren Merkez Bankası son olarak reeskont kredilerinde kur sabitleyerek ihracatçıların da rahat hareket etmesine imkan tanıdı. Merkez böylece, 25 Mayıs 2018 tarihinden önce kullanılan ve 31 Temmuz 2018 tarihine kadar vadesi dolacak olan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmet reeskont kredilerinin vadesinde ödenmesi halinde, ABD Doları için 4.20, Euro için 4.90, Sterlin için 5.60 kuru kullanılarak Türk Lirası olarak yapılabilmesine olanak tanındı. Merkez Bankası’nın hamlesi bizim hem elimizi rahatlatacak hem de önümüzü daha rahat görmemize imkan tanıyacak. Böylece döviz talebi de bir miktar azalacak.



Öte yandan iç piyasada panik havasının oluşmamasına dikkat etmek gerekiyor. Çünkü son günlerde böyle bir hava oluşturulmaya da çalışılıyor. Bizim asıl işimiz ihracat ancak iç piyasaya çalışan firmalarımız da var. Son günlerde iç satışlarda Türk Lirası’ndan dövizle satışa dönme gibi bir eğilim görülüyor. Hem hükümet hem de Merkez Bankası bu konuda çok dikkatli hareket ediyor. Ben taşların kısa süre içinde yerine oturacağını düşünüyorum. İş dünyası olarak da daha soğukkanlı durmak lazım. Panik yapmaya gerek yok”

