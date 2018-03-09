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McDonald’s en hızla Türkiye'de büyüdü

Globalde yapılan 2017 yılı değerlendirmesine göre, McDonald’s Türkiye müşteri sayısındaki büyüme performansıyla birinci oldu. McDonald’s Türkiye Genel Müdürü Oğuz Uçanlar, “Tüketicinin ihtiyaçlarına odaklandık, söz hakkını müşterilerimize verdik. 2017 yılında aynı restoranların müşteri sayısı karşılaştırmasında yüzde 15 büyüdük” dedi.

McDonald’s en hızla Türkiye'de büyüdü
Anadolu Grubu çatısı altında faaliyet gösteren McDonald’s Türkiye, 2017 performansıyla dünyaya örnek oldu. McDonald’s’ın dünya çapında faaliyet gösterdiği 119 ülkeyi kapsayan değerlendirmesine göre küreselde ‘en hızlı büyüyen ülke’ Türkiye oldu. 2017 yılında bir önceki yıla göre müşteri sayısındaki artışın baz alındığı değerlendirmede Türkiye yüzde 15 büyüyerek birinci oldu.

Uçanlar: Söz hakkını müşterilerimize verdik
McDonald’s Türkiye Genel Müdürü Oğuz Uçanlar, “Temel motivasyonumuz daha fazla insanı restoranlarımıza getirmek. Bunun için önce müşterilerimizi dinledik ve onların en önem verdiği konulara odaklandık. Geçen yıl yüzde 16 büyüyerek 840 milyon liralık ciroyla 2018 hedeflerimize 2017’de ulaştık. 119 ülkeye örnek gösterilen bir performans sergiledik. 1.’lik ödülümüzü Nisan ayında Orlando’da yapılacak 10 bin kişinin katıldığı McDonald’s Global Kongresi’nde alacağız. ” dedi.

Uçanlar, “Yarattığımız istihdamla, çalışanlarımıza sunduğumuz imkân ve fırsatlarla, tedarikçilerimizle birlikte oluşturduğumuz sistemle işimizin kalbine koyduğumuz tüketici ihtiyaçlarına odaklandık ve hedeflerimizi aştık” diye konuştu.

Kaliteli ürün, iyi fiyat, iyi servis
Uçanlar sözlerini ”En kaliteli ürünü en iyi fiyata vermenin yanında müşteri deneyimini geliştirecek birçok insiyatifi hayata geçirdik. Böylece misafirlerimizin kendini iyi hissetmelerini sağladık” diye tamamladı.
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