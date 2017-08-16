MEB ile Enerji Bakanlığı arasında işbirliği

ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin 11 ilindeki 12 okulda Maden Teknolojisi Alanı açıldığını belirterek, "Bu okullarda, sadece öğrencilerimizi değil, öğretmenlerimize de tam zamanlı yerinde eğitim vereceğiz. Bu başlangıç. Seneye inşallah, bunun sayısını daha da artıralım diyoruz. Buradan yetişecek insan kaynağının hem yöre ekonomisi hem de gelişmekte olan madencilik sektörü için de çok daha donanımlı yetişmesi için bu adımları hayata geçirmek üzere önemli bir entegre süreci inşa edeceğiz." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında "Maden Teknolojisi Alanında Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Albayrak, imza töreninde yaptığı konuşmada, Enerji Bakanlığında görevine geldiği ilk günden beri inşa etmeye çalıştıkları stratejinin saç ayaklarından biri olan eğitim alanında önemli bir adım attıklarını söyledi.

Milli Enerji ve Maden Politikası içerisinde, özellikle madencilik alanında Türkiye'nin önümüzdeki dönem hedeflediği büyük sıçramayı gerçekleştirmesi için atması gereken adımlardan birinin eğitim olduğunu vurgulayan Albayrak, "Madencilik sektörü yılda ortalama 11 milyar dolar ithalat gerçekleştiriyor. Yeraltı kaynaklarımızın çok daha fazla ve verimli bir şekilde hayata geçmesi, reel ekonomiye kazandırılması ama bunu ete kemiğe büründürürken, en önemli ihtiyacımız olan noktaların başında gelen insan kaynağının, en doğru, liyakatlı, donanımlı şekilde sektöre kazandırılmasıdır." diye konuştu.

Bakan Albayrak, bu ihtiyacın karşılanabilmesi için okulların devreye alınması gerektiğine işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çünkü, yerlileşme diyoruz, kendi kaynaklarımız diyoruz, kendi sahip olduğumuz değerlerin çok daha fazla ve etkin kullanılmasından bahsediyorsak eğer, bunun ilk adımlarından birisi olan bugün, 11 ilimizde, ki illerimizden birisine pozitif ayrımcılık yaparak o ilimizde iki tane olmak üzere, toplamla 12 okulda maden teknolojisi alanı açalım dedik inşallah ama bu başlangıç. Seneye inşallah, bunun sayısını daha da arttıralım. Sadece bu 11 ilde değil, inşallah bu noktada biz maddi manevi, Milli Eğitim Bakanlığı özelindeki devlet okullarımızın, özellikle Bakanlığımız nezdinde ortaya koyulacak destekle, laboratuvarlar, teknik ekipmanlar, modern anlamda ihtiyaç olan ekipmanların sağlanacağı şekilde çok donanımlı okullar ortaya koymamız lazım."

- "Ortaöğretimden üniversiteye..."

Albayrak, birkaç hafta önce üniversitelerin temsilcileriyle bir araya gelerek üniversite-sektör entegrasyonuyla ilgili bir çalıştay düzenlediklerini, ortaöğretimden üniversiteye, üniversiteden sektöre kazanımla ilgili fikir alış verişi yaparak somut planlar üzerinde konuştuklarına değindi. Bu okullarda, sadece öğrencilere değil, öğretmenlere de tam zamanlı yerinde eğitim vereceklerine dikkati çeken Albayrak, şunları ifade etti:

"Bu okulların bulunduğu şehirlerimiz hakikaten madencilik anlamında önemli şehirlerimiz. Buradan yetişecek insan kaynağının hem yöre ekonomisi hem de gelişmekte olan madencilik sektörü için de çok daha donanımlı yetişmesi için bu adımları hayata geçirmek üzere önemli bir entegre süreci inşa edeceğiz inşallah. Dediğim gibi bu sene ilk oldu, bu sayı (madencilik teknolojisi alanı açılan okullar) yeterli değil. Özellikle de sadece bakanlığımız noktasında değil, sektörümüzün hayırsever firmalarını da bu işin içine sokarak, burs noktasında da entegre ederek, dolayısıyla bir nevi ortaöğretimden başlayıp bu arkadaşlarımızı sahip olacakları zanaat noktasında bu ekosistemin içine dahil etmiş olacağız."

Türkiye'de istihdam ve yetişmiş iş gücü anlamında bir potansiyel olduğunu belirten Albayrak, "Malum, Eski Türkiye'nin en önemli acı örneklerinden bir tanesidir, meslek liseleri özelinde yediğimiz darbeyi unutmadık. Bunu tekrardan eskisinden daha güçlü bir şekilde ayağa kaldırma noktasında (imzalanan protokolü) çok önemli bir adım olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Albayrak, Ankara'daki Eryaman Cezeri Yeşil Teknoloji Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nin dünyada örnek gösterilebilecek okullardan birisi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bunun sayısını da inşallah artıracağız. Ekolojik denge, yenilenebilir kaynaklar açısından çok farklı teknolojileri, daha ortaöğretim düzeyinde gençlerimizin eğitim almasıyla farkındalık ve altyapısını geliştirmesi noktasında da rol model bir okul. Türkiye'de, önümüzdeki dönemde bu attığımız adımlar sonrasında, maden mühendisliği, jeofizik, jeokimya mühendisliği, yenilenebilir kaynaklarla ilgili meslekler popüler meslekler olacak. Burada, çok daha kalifiye insan kaynağı yetişmesi için atılan adımlar bunlar. Bu liselerle inşallah, bu süreci çok daha iyi bir noktaya taşıyacağız. İnşallah, istihdam anlamında da yeni bir soluk getirmesini diliyorum."