Meclis Komisyonu üyelerinden

BURSA (AA) - TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, "Otomotiv alanındaki yasal çalışmalara sahanın taleplerini yansıtmaya çalışacağız. Ülkemizin bugün eriştiği noktayı daha ileriye taşıması için hep beraber çalışarak, arzu ettiğimiz noktalara adım adım ilerleyeceğiz." dedi.

Altunyaldız, Bursa'da Oyak Renault ve TOFAŞ fabrika ziyaretlerinin ardından TOFAŞ Anadolu Arabaları Müzesi'nde gerçekleştirilen istişare toplantısından önce gazetecilere yaptığı açıklamada, komisyon üyeleriyle otomotiv sanayisini, sektörün üretim yerlerini incelemek, yerinde görmek, sorunları tespit etmek ve gelişmeleri takip etmek için birtakım ziyaretlerde bulunduklarını söyledi.

Önce Oyak Renault, daha sonra da TOFAŞ'ın fabrikasını gezdiklerini belirten Altunyaldız, "Otomotiv endüstrisi, ülkemiz açısından son derece önemli bir sektör, hem sağladığı istihdam, üretim ve ihracat kapasitesi açısından çekici ve lokomotif bir sektör. Aynı zamanda yatay kesen bir sektör. Otomotiv sektöründeki bir istihdam, diğer sektörler için çarpı beş anlamına geliyor. Yani diğer sektörlerde ilave beş istihdam oluşturan bir sektör." diye konuştu.

Otomotiv sektörünün hem üretim hem de ihracat boyutuyla çekici bir sektör olduğunu vurgulayan Altunyaldız, "Sektör, 2017'de çok başarılı bir yıl geçirdi. Bu kapsamda hem üretimi 1,7 milyon adede çıkardı, son derece büyük bir gelişme sağladı, diğer taraftan da ihracatını 29 milyar dolara çıkardı ve toplam ihracatımızdan yüzde 18 fazlasını yapar konuma geldi. Ayrıca ihracat artışını da ortalama ihracat artışımızın neredeyse 2 katına yakın bir şekilde gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

- "Karbon emisyonunun düşürülmesi için önemli gelişmeler"

Altunyaldız, yerli otomobil yapılması için hazırlıkların sürdüğü dönemde otomotiv endüstrisindeki değişim ve dönüşüm çalışmalarının çok önemli olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bir taraftan hibrit diğer taraftan elektrikli otomobillerin üretilmesi aşamasında, otomobil üretim alanlarındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin, hem yeni prototiplerin oluşturulması hem de bilginin elde edilmesi, çok önemli. Bugün, otomotiv endüstrisinde özellikle motor teknolojisinin sahiplenilmesi ve yerleştirilmesi gibi çalışmaları yerinde gördük. Yeni modellerin çıkması ve ülkemizin özellikle Ar-Ge çalışmalarıyla küresel alanda rekabetçiliğine dönük pozitif, son derece bizi umutlandıran ve gerçekten sevindiren gelişmeler gördük. Türkiye, otomotivde çok önemli bir üretim merkezi ve dünyaya ihracat gücü olan bir merkez. Bu kapsamda, önümüzdeki yıllarda mevcut üretim tesislerinin ilave modellerle kapasite artışına son derece müsait olduğunu gördük. İnsan kaynakları itibarıyla son derece gelişmiş ve gerçekten küresel alanda rekabet edebilecek, tasarım, Ar-Ge ve teknolojide, yeni prototiplerin oluşturulmasında, yakıt ve özellikle karbon emisyonunun düşürülmesi aşamasında elektrikli ve hibrit araçların üretilmesi noktasında son derece önemli gelişmelerin kaydedildiğini memnuniyetle gördük."

Komisyon olarak sahalarda otomotiv endüstrisiyle istişare halinde olduklarını ifade eden Altunyaldız, "Ortama ve tedarik gücüne bakıldığında özelikle yerli marka elektrikli otomobillerimizin Cumhurbaşkanımızın himayelerinde gerçekleştirilen, imzaları atılan ve inşallah önümüzdeki günlerde şirket kurulumuyla hızlanacağını düşündüğümüz, 2019'a prototipinin çıkacağını ve 2021'de de inşallah yollarda kendi milli marka elektrikli otomobilleri göreceğimizi projelendirdiğimiz bir dönemde bu gelişmeleri son derece önemsiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Altunyaldız, çeşitli öneriler topladıklarını, bunları gerekli makamlara ileteceklerini ve konunun takipçisi olacaklarına vurgu yaparak, "Bu alandaki yasal çalışmalara sahanın taleplerini yansıtmaya çalışacağız. Ülkemizin bugün eriştiği noktayı daha ileriye taşıması için hep beraber çalışarak, arzu ettiğimiz noktalara adım adım ilerleyeceğiz." dedi.

