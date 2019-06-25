Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda Trabzon seminer dünya
“Motorcu Dostu Trafik“ projesi İzmir'de devam ediyor
“Motorcu Dostu Trafik“
“Çin'de her yerde Türk mermeri kullanıyoruz“
"Mermerin başkentiyiz"
Aksa Jeneratörden Mozambik'e yardım eli
Mozambik'e yardım eli
Kafkas ırkı arılar tanıtıldı
Kafkas ırkı arılar tanıtıldı
Hoş geldin kayısı!
Hoş geldin kayısı!

MediaMarkt, 73'üncü mağazasını Diyarbakır'a açtı

- MediaMarkt Türkiye ve Yunanistan İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım: - "Tüketicilerimizi merkeze alan ve son teknolojiyi en hesaplı şekilde sunmayı hedefleyen vizyonumuzla, teknolojiyi daha ulaşılabilir kılıp yatırımlarımızı sürdüreceğiz"

MediaMarkt, 73'üncü mağazasını Diyarbakır'a açtı
banner17

İSTANBUL (AA) - Türkiye'deki 73'üncü mağazasını Diyarbakır'a açan MediaMarkt, Türkiye'deki büyüme hedefleri doğrultusunda yatırımlarına devam ediyor.

MediaMarkt'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, 200 bin metrekare alana sahip şirket, Diyarbakır mağazasının açılışını gerçekleştirdi. Diyarbakır Ceylan Karavil AVM'de açılan mağaza ile MediaMarkt'ın Türkiye'deki mağaza sayısı ise 73'e yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MediaSaturn Perakende Grubu İcra Kurulu Üyesi, MediaMarkt Türkiye ve Yunanistan İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, Türkiye'ye güven duyduklarını ve yatırımlarına devam edeceklerini bildirdi.

Gökyıldırım, "Türkiye'de, elektronik perakende sektöründe büyümeye devam ediyoruz. Açılan her yeni mağazamızla tüketicilerin tercihlerine yönelik en iyi hizmeti vermek için çalışıyoruz. Diyarbakır'daki mağazamızda da bu özelliklerimizden taviz vermedik ve son teknoloji ürünleri Diyarbakırlılarla buluşturduğumuz için de çok mutluyuz. Tüketicilerimizi merkeze alan ve son teknolojiyi en hesaplı şekilde sunmayı hedefleyen vizyonumuzla, teknolojiyi daha ulaşılabilir kılıp yatırımlarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Mediamarkt
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5