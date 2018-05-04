MediaMarkt'a “En Beğenilen Çağrı Merkezleri“ ödülü - Call Center Life dergisi tarafından 7'nci kez düzenlenen "En Beğenilen Çağrı Merkezleri" ödüllerinde elektronik perakende sektöründe en başarılı çağrı merkezi "MediaMarkt Çağrı Merkezleri" seçildi

İSTANBUL (AA) - Call Center Life dergisinin 7 yıldır düzenlediği "En Beğenilen Çağrı Merkezleri" ödüllerinden elektronik perakende sektörünün en başarılı firması MediaMarkt oldu.

MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt Çağrı Merkezleri, Call Center Life dergisi tarafından 7. kez düzenlenen "En Beğenilen Çağrı Merkezleri" ödüllerinde en başarılı çağrı merkezi seçildi.

Müşteriler, sektör yöneticileri ve çağrı merkezi çalışanları arasında yapılan araştırmalar sonucu MediaMarkt Çağrı Merkezi, müşteri memnuniyeti kategorisinde ise en beğenilen ikinci perakende çağrı merkezi oldu.

Müşteri memnuniyetini odağına alan ve çağrı merkezi uygulamalarıyla fark yaratan MediaMarkt, çağrı sırasında anlık çözüm üretiminin yanı sıra gece saatlerinde de hizmet vererek müşterilere gereken desteği sağlıyor.

MediaMarkt Çağrı Merkezi'ni arayan müşteriler, hızlı bir şekilde müşteri temsilcisine bağlanıp anlık olarak stok ve fiyat bilgisi alabiliyor. Üstelik müşteriler eve teslimat ile satın alma hizmetinden yararlanabiliyor.

Yazılı iletişimlerde de hızlı bir şekilde geri dönüş sağlayan çağrı merkezi, sosyal medya üzerinden oluşturulan şikayetlere ise en kısa sürede cevap veriyor. Yüksek müşteri memnuniyeti için talep edilen bilgileri en kısa sürede sağlayan MediaMarkt, uzatılmış garanti servis taleplerini aynı gün içerisinde servise iletiyor ve satış işlemleri için müşterilere dilediği bir zaman diliminde geri dönüş yapıyor.