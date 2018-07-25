Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Nijerya teknoloji Trabzon ekonomi Turkey
e-Devlet'in en hizlısı
e-Devlet'in en hizlısı
KDV farkı giderilsin
KDV farkı giderilsin
İstanbul'da buluşacaklar
İstanbul'da buluşacaklar
Bor çıkışı yaptı
Bor çıkışı yaptı
EPDK'ya atama
EPDK'ya atama

MediaMarkt depoları boşaltıyor

- MediaMarkt, 5 Ağustos'a kadar tüketicilere pek çok ürünü ilave indirimle satışa sunuyor

MediaMarkt depoları boşaltıyor

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt'de 5 Ağustos'a kadar tüketicilere pek çok ürünü ilave indirimle satışa çıkarıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, en yeni teknolojileri tüketicilerle buluşturan MediaMarkt, "Depoları Boşaltıyoruz" kampanyası kapsamında tüketicilere mağazalarındaki cazip fiyatlar üzerinden ek indirimler sunuyor.

İki faz halinde uygulanacak olan kampanyanın 25 Temmuz-31 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak ilk fazı kapsamında Samsung UE40J5270DUXTK Full HD LED TV 2099 lira yerine 1699 lira, Casper VIA F1 Akıllı telefon 1599 lira yerine 1399 lira ve HP 2MR82EA AIO PC ise 3 bin 599 lira yerine 2 bin 899 liraya satın alınabilecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Mediamarkt
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5