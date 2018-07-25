MediaMarkt depoları boşaltıyor

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt'de 5 Ağustos'a kadar tüketicilere pek çok ürünü ilave indirimle satışa çıkarıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, en yeni teknolojileri tüketicilerle buluşturan MediaMarkt, "Depoları Boşaltıyoruz" kampanyası kapsamında tüketicilere mağazalarındaki cazip fiyatlar üzerinden ek indirimler sunuyor.

İki faz halinde uygulanacak olan kampanyanın 25 Temmuz-31 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak ilk fazı kapsamında Samsung UE40J5270DUXTK Full HD LED TV 2099 lira yerine 1699 lira, Casper VIA F1 Akıllı telefon 1599 lira yerine 1399 lira ve HP 2MR82EA AIO PC ise 3 bin 599 lira yerine 2 bin 899 liraya satın alınabilecek.