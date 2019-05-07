Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursa moda food istanbul dünya mersin
Sosyal medya ödülü
Sosyal medya ödülü
Toyota 2018-19 WEC Dünya Şampiyonluğu’nu garantiledi
Şampiyonluğu garantiledi
Huawei P30 lite yakında Türkiye’de
Yakında Türkiye’de
Talep toplandı
Talep toplandı
DHgate ile iş birliği
DHgate ile iş birliği

MediaMarkt, sosyal medya ödüllerini topladı

- MediaMarkt, kurumsal blogu MediaTrend ile "Kurumsal Blog" kategorisinde altın ödül kazanırken, "İçerik Pazarlama Kampanyası" kategorisinde ise "Yılbaşında 31 Güne 31 Hediye" projesiyle bronz ödül kazandı

MediaMarkt, sosyal medya ödüllerini topladı
banner17

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, sosyal medya sektörünün en iyilerinin ödüllendirildiği Social Media Awards Turkey 2019'da farklı kategorilerde ödüllere layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin çok kanallı elektronik perakendecisi MediaMarkt, teknolojiseverler için hayata geçirdiği hizmetlerle ödül kazanmaya devam ediyor.

MediaMarkt; sosyal medya sektörünün liderlerinin bir araya geldiği ve en başarılı çalışmaların ödüllendirildiği Social Media Awards (SMA) Turkey 2019’da 3 farklı kategoride ödüle layık görüldü.

Şirket; başarılı kadrosu ve kaliteli içeriğiyle dikkat çeken kurumsal blogu MediaTrend ile "Kurumsal Blog" kategorisinde altın ödül, yeni yıl için hayata geçirdiği "Yılbaşında 31 Güne 31 Hediye" projesiyle "İçerik Pazarlama Kampanyası" kategorisinde bronz ödül kazandı. MediaMarkt, "Veri Analitiği" kısmında ise "Teknoloji Marketleri" ödül kategorisinde gümüş ödüle layık görüldü.

MediaMarkt’ın 3 farklı ödül kazandığı etkinlikte, bu yıl 24 farklı kategoride 478 başvuru gerçekleştirildi.

SMA Turkey'de sosyal medyada değer yaratan başarılı proje ve kişiler ödüllendiriliyor. SMA Turkey, başarıyı hem rakamsal verilere hem de sektör önderlerinin fikirlerine göre değerlendiriyor.

MediaTrend; yazarlarıyla beraber sektörde kendini kanıtlamış ve farklı yayınlarda görev alan 20 bağımsız uzman isim tarafından hazırlanıyor. Okuyucularına teknoloji, donanım, yazılım, inovasyon, güvenlik, sağlık, oyun, sosyal medya, kişisel bakım, yemek ve yaşam tarzı konularında içerikler sunan blog, aynı zamanda ürün incelemelerinin yapıldığı ve önemli bir alışveriş rehberi konumunda bulunuyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
MediamarktSMA Turkey
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5