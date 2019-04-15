MediaMarkt, tüketici içgörülerine dayalı pazarlama faaliyetlerini anlattı

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Çağanur Uçtu Atay, Araştırma Zirvesi 2019'da MediaMarkt'in tüketici içgörülerine dayalı pazarlama faaliyetlerini katılımcılarla paylaştı.

MediMarkt'in açıklamasına göre, bu yılki ana teması "An'lamak" olan Araştırma Zirvesi 2019, farklı sektörlerden iş insanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Tüketiciyi anlamak, dinlemek, anlayıp içselleştirmek ve hızlı reaksiyon vermek odağıyla düzenlenen etkinlikte konuşan MediaMarkt Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Atay, MediaMarkt'in bugün nasıl Avrupa'nın bir numaralı elektronik perakendecisi olduğunu anlattı.

Atay, konuşmasında pazarlama ve iletişim trendlerine değinirken özellikle tüketicilerin alışveriş ilgisini önemli derecede etkileyen faktörlerden bahsetti.

Tüketicilerine mağazalarını ve internet sitelerini tekrar tekrar ziyaret etmesi için sürekli sebep yaratmaları gerektiğini aktaran Atay, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yüzden de sürekli aktif olmalıyız. Ama özellikle yılın bütününe baktığımızda alışveriş ilgisini tetikleyen bazı özel günler var. Bu özel günlerin iletişimini yapmak içinse referansımızı müşteriden almalı ve önce müşteriyi doğru anlamalıyız. MediaMarkt olarak, geleneksel yöntemleri de, yeni pazar araştırma yöntemlerini de birlikte uyguluyoruz. Müşterilerimizle ilgili hem niceliksel hem de niteliksel verileri elde etmeye ve verilerin stratejik bir şekilde kullanmaya özen gösteriyoruz.

Bu sadece anketler yoluyla veri toplamakla ilgili değil. Müşterilerle sosyal medya kanallarımızdan veya çağrı merkezimiz üzerinden doğrudan görüşmelerin öneminin farkındayız. Hem mağazada hem de e-ticarette en iyi deneyimi yaşatmak için çalışıyoruz."