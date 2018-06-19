MediaMarkt Türkiye'nin Operasyonlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Acar oldu

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt Türkiye, Hulusi Acar’ın Operasyonlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi (COO) olarak görev almaya başladığını duyurdu.

MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, sektörün deneyimli isimlerinden Acar, MediaMarkt Türkiye’nin hızlı büyümesine ivme katacak.

Galatasaray Lisesi'nin ardından 1995 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olan Acar, sırasıyla Türk Hava Yolları ve Koçtaş'ta satış alanında farklı pozisyonlarda çalıştıktan sonra 2000 yılında Turkcell bünyesine katıldı.

2014'e kadar Turkcell'de hem yurt içi hem de yurt dışında birçok üst düzey görevde bulunan Acar, 2014-2016'da Doğtaş Kelebek Genel Müdürü olarak görev aldı.

Mart ayı itibarıyla MediaMarkt Türkiye'nin yönetim kadrosuna katılan Acar, evli ve iki çocuk babası.