Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda mersin Bursa Trabzon Optimum
Yanlızlık sinyaline dikkat!
Yanlızlık sinyaline dikkat!
Dolarda son durum!
Dolarda son durum!
Tarkan’dan dev yatırım!
Tarkan’dan dev yatırım!
Samsung Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus tanıtılıyor
Samsung'un son bombası
KOBİ'lere “ihracat koçu“
KOBİ'lere “ihracat koçu“

MediaMarkt Türkiye'ye dijital dünyadan 2 ödül birden

- MediaMarkt Türkiye'nin “31 Güne 31 Hediye” ve "Aşık Ürünler" kampanyaları ödül aldı

MediaMarkt Türkiye'ye dijital dünyadan 2 ödül birden
banner17

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt Türkiye, MIXX Awards Yarışması'nda 2 büyük ödül kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Interactive Advertising Bureau (IAB) Türkiye tarafından düzenlenen ve uluslararası bir yarışma olan MIXX Awards'ın ödül töreni gerçekleştirildi.

MediaMarkt Türkiye, "Dijital dünyanın Oscar'ı" olarak tanımlanan ve dijital reklamcılığı geliştiren, yaratıcılık standardını artıran ekiplerin ve markaların ödüllendirildiği etkinlikte 2 büyük ödül kazandı. Projeler aynı zamanda, MIXX Europe'da ve IAB MIXX Awards'ta yarışma fırsatı elde etti.

Ödül alan ilk proje, son güne bırakılan özel gün alışverişlerine çözüm sunmayı hedefleyen ve kreatif ajans TBWA ile hazırlanan “31 Güne 31 Hediye” kampanyası oldu.

Bütün bir yıl boyunca her gün hangi kategoriden ne kadar satış yapıldığının raporlanması ve sonrasında, tüketicilerin arama motorlarında yaptıkları aramaların analizleri, ajandalardaki özel günlerle harmanlanarak her güne farklı bir hediye önerisi sunulan kampanya, "Veriden Esinlenen Yaratıcılık" kategorisinde altın ödülü kazanarak aynı zamanda bu kategoride ödül kazanan tek proje oldu.

MediaMarkt Türkiye’nin bir önceki kreatif ajansı Wanda Dijital ile birlikte hazırladığı "Aşık Ürünler" kampanyası ise ödül alan ikinci proje oldu.

"Yaratıcı Reklam Optimizasyonu" kategorisinde ödül alan proje, Google Custom Template GDN Retargeting Banner sistemi kullanılarak hazırlandı.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Mediamarkt
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5