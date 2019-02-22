MediaMarkt Türkiye'ye dijital dünyadan 2 ödül birden

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt Türkiye, MIXX Awards Yarışması'nda 2 büyük ödül kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Interactive Advertising Bureau (IAB) Türkiye tarafından düzenlenen ve uluslararası bir yarışma olan MIXX Awards'ın ödül töreni gerçekleştirildi.

MediaMarkt Türkiye, "Dijital dünyanın Oscar'ı" olarak tanımlanan ve dijital reklamcılığı geliştiren, yaratıcılık standardını artıran ekiplerin ve markaların ödüllendirildiği etkinlikte 2 büyük ödül kazandı. Projeler aynı zamanda, MIXX Europe'da ve IAB MIXX Awards'ta yarışma fırsatı elde etti.



Ödül alan ilk proje, son güne bırakılan özel gün alışverişlerine çözüm sunmayı hedefleyen ve kreatif ajans TBWA ile hazırlanan “31 Güne 31 Hediye” kampanyası oldu.

Bütün bir yıl boyunca her gün hangi kategoriden ne kadar satış yapıldığının raporlanması ve sonrasında, tüketicilerin arama motorlarında yaptıkları aramaların analizleri, ajandalardaki özel günlerle harmanlanarak her güne farklı bir hediye önerisi sunulan kampanya, "Veriden Esinlenen Yaratıcılık" kategorisinde altın ödülü kazanarak aynı zamanda bu kategoride ödül kazanan tek proje oldu.



MediaMarkt Türkiye’nin bir önceki kreatif ajansı Wanda Dijital ile birlikte hazırladığı "Aşık Ürünler" kampanyası ise ödül alan ikinci proje oldu.

"Yaratıcı Reklam Optimizasyonu" kategorisinde ödül alan proje, Google Custom Template GDN Retargeting Banner sistemi kullanılarak hazırlandı.





