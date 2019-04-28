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MediaMarkt Türkiye'ye "En İyi Veri Kullanımı" ödülü

- MediaMarkt Türkiye, Martech Awards'ta "En İyi Veri Kullanımı" kategorisinde birinciliğe layık görüldü

MediaMarkt Türkiye'ye
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İSTANBUL (AA) - MediaMarkt Türkiye, pazarlama için faydalanılan teknolojilerin ve bu teknolojilerin yaratıcı ve etkili kullanımının ödüllendirildiği Martech Awards’ta "En İyi Veri Kullanımı" kategorisinde birinci oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, çeşitli alanlarda aldığı ödüllerle adından çokça söz ettiren MediaMarkt Türkiye, dijital Ajansı SEM ile birlikte hazırladığı dijital odaklı kampanyası ile yeni bir ödül daha kazandı.

Pazarlama için faydalanılan teknolojilerin ve bu teknolojilerin yaratıcı ve etkili kullanımının ödüllendirildiği Martech Awards'ta "En İyi Veri Kullanımı" kategorisinin kazananı, "Şahane Cuma (Black Friday)" için yaptığı projeyle MediaMarkt Türkiye oldu.

Ödül töreninde MediaMarkt Türkiye ekibine ödülünü etkinliğin jüri başkanlığını üstlenen, UiPath Türkiye Genel Müdürü Tansu Yeğen takdim etti.

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MarTech AwardsMediaMarkt Türkiye
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