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MediaMarkt ve ZUBİZU’dan teknoloji severleri sevindirecek iş birliği

- MediaMarkt, ZUBİZU ile teknoloji severleri çok yakından ilgilendiren bir iş birliği kapsamında yapılacak alışverişlerde seçili ürünlerde anında 200 liraya varan indirim sağlanacak

MediaMarkt ve ZUBİZU’dan teknoloji severleri sevindirecek iş birliği
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İSTANBUL (AA)- Elektronik perakendecisi MediaMarkt, Türkiye’nin ilk yaşam tarzı mobil uygulaması ZUBİZU ile teknoloji severleri çok yakından ilgilendiren bir iş birliğini hayata geçiriyor.

MediaMarkt’tan yapılan açıklamaya göre, iş birliği kapsamında MediaMarkt’ın tüm Türkiye’deki 72 mağazasından veya "mediamarkt.com.tr"den yapılacak alışverişlerde seçili ürünlerde anında 200 liraya varan indirim sağlanacak.

Mayıs ayı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında teknoloji severlerin yapması gereken ise ZUBİZU mobil uygulamasına giriş yaparak MediaMarkt için geçerli kodu almak ve MediaMarkt CLUB üyesi olmak.

Çok kanallı elektronik perakende marketleri arasında bir ilk olan bu iş birliği lansman kampanyası bittikten sonra da devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
MediamarktZUBİZU
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