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MediaMarkt, yeni yıl indirimlerine 21 Aralık gecesi başlıyor

- MediaMarkt, mağazalarında gerçekleştireceği "Biz Bize" indirim geceleriyle pek çok üründe cazip fiyatlarla gece yarısına kadar alış veriş imkanı sunacak

MediaMarkt, yeni yıl indirimlerine 21 Aralık gecesi başlıyor
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İSTANBUL (AA) - MediaMarkt yeni yıl indirimlerine, en uzun gece olan 21 Aralık'ta, 16 farklı ilde düzenleyeceği "Biz Bize" özel indirim geceleriyle başlayacak.

MediaMarkt'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, mağazalarında gerçekleştireceği "Biz Bize" indirim geceleriyle pek çok üründe cazip fiyatlarla gece yarısına kadar alış veriş imkanı sunacak.

Yılbaşı indirimlerini, en uzun gece olan 21 Aralık gecesi başlatacak olan şirketin, yıl sonuna kadar devam edecek fırsatlarına, "mediamarkt.com.tr'den" 24 saat ulaşılabilecek.

Verilen bilgiye göre, 33 mağazada yüzlerce üründe çok sayıda fırsatın sunulacağı "MediaMarkt Biz Bize" gecesinde yüzde 50'ye varan indirimlerin yanı sıra cep telefonları ve televizyonlarda faizsiz 10 aya varan taksit imkanı sunulacak.

Elektronikseverler mağazalardan ya da internet sitesinden satın aldıkları ürünleri, isterlerse yılbaşı hediyesi olarak yine MediaMarkt aracılığıyla Türkiye'de istedikleri noktaya gönderebilecek.

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Mediamarkt
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