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MediaMarkt, yılbaşı hediyelerini tüm Türkiye'ye ulaştıracak

- Şirket, mağazalarından ya da mediamarkt.com.tr'den alınan yılbaşı hediyelerini, tüketicilerin talebi doğrultusunda Türkiye genelindeki her noktaya ulaştırabilecek

MediaMarkt, yılbaşı hediyelerini tüm Türkiye'ye ulaştıracak
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İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, mağazalarından ya da mediamarkt.com.tr'den alınan yılbaşı hediyelerini, hızlı ve güvenilir hizmetiyle Türkiye'nin her noktasına gönderebilecek.

MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, tüketicilerine cazip fırsat ve hizmetler sunmaya devam ediyor.

Çeşitli indirim ve taksit fırsatlarının yanı sıra herkese göre hediye alternatifleri sunan MediaMarkt, mağazalarından ya da mediamarkt.com.tr'den alınan yılbaşı hediyelerini, tüketicilerin talebi doğrultusunda Türkiye genelindeki her noktaya ulaştırabilecek.

Yeni yıl öncesinde cep telefonlarının en çok tercih edilen hediyelerden olması bekleniyor. Dünyada ve Türkiye'de, yeni nesil elektronik ürünleri en cazip koşullarda kullanıcılarla buluşturan MediaMarkt, taksitli telefon kampanyası sayesinde herkesin dilediği telefonu satın almasına yardımcı olacak.

MediaMarkt güvencesiyle 12 ay taksitli olarak telefon almak ticari kredi kartlarıyla mümkün. Kullanıcılar, 7 farklı bankanın, 4 ay, 4+4 ay ve 12 aya varan taksitlendirme olanaklarından yararlanabilecek. Tüketiciler, hediye olarak satın aldıkları telefonları, Türkiye'de istedikleri her noktaya yılbaşı hediyesi olarak gönderebilecek.


- Zaman ve mekan tanımadan yılbaşı hediyesi alma imkanı


Yeni yıla girerken sevdiklerine yılbaşı sürprizlerini "Hediye Merkezi" MediaMarkt'tan satın almak isteyenler, zaman ve mekan sınırı tanımadan sevdikleri için alışveriş yapabilecek.

Yılbaşını sevdiklerinden ayrı geçirecekler veya uzaktaki bir yakınına hediye göndermek isteyenlerin sürprizlerini, Türkiye'nin her köşesine MediaMarkt teslim edecek.

"Randevulu Teslimat" seçeneğiyle de müşterilerine alternatifler sunan MediaMarkt, bu özelliğiyle de belirli illerde mediamarkt.com.tr'den satın alınan ürünlerin teslim tarihini ve zamanını tüketicinin tercihine bırakıyor. Tüketiciler ayrıca, mediamarkt.com.tr'den satın aldıkları ürünleri MediaMarkt mağazalarında da alışveriş sırası beklemeden teslim alabilecek.

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