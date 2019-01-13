İSTANBUL (AA) - mediamarkt.com.tr, doğum gününü "4 al 3 öde" kampanyası ile kutluyor.

MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, 14-15 Ocak'ta sadece mediamarkt.com.tr’den yapılacak alışverişlerde "4 al 3 öde" kampanyası sayesinde müşterilere toplamda bin liraya varan indirimler sunulacak.

mediamarkt.com.tr'nin hizmet vermeye başlamasının yıl dönümü olması nedeniyle beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, bilgisayarlardan cep telefonlarına ve televizyonlara kadar on binlerce çeşit üründe kampanya fırsatları olacak. Söz konusu fırsatları yakalayan tüketiciler, aynı zamanda 100 lira ve üzeri alışverişler için kargo ücreti de ödemeyecek.

"4 al 3 öde" kampanyası, diğer kampanyalarla birleştirilemiyor.