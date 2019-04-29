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MediaMarkt'tan Anneler Günü'ne özel kampanya

- 4-12 Mayıs'ta geçerli kampanya kapsamında telefonlardan elektrikli süpürgelere, ütülerden beyaz eşyaya ve küçük ev aletlerine kadar seçili binlerce üründe indirim uygulanacak

MediaMarkt'tan Anneler Günü'ne özel kampanya
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İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, Anneler Günü'ne özel 4-12 Mayıs'ta geçerli kampanya başlatacak.

MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, avantajlı fiyatlarına ek olarak annesine ve tüm annelere hediye alacak teknolojiseverlere çok özel kampanya sunacak.

mediamarkt.com.tr'de 3 Mayıs gecesi, tüm MediaMarkt mağazalarında ise 4 Mayıs'ta başlayacak kampanya kapsamında annelerini sevindirmek isteyen teknolojiseverler, telefonlardan elektrikli süpürgelere, ütülerden beyaz eşyaya ve küçük ev aletlerine kadar seçili binlerce üründe indirim fırsatlarından yararlanacak.

MediaMarkt, Anneler Günü'ne özel sunduğu bol indirimli kampanyasını taksit fırsatlarıyla da taçlandıracak.

Beyaz eşyada uzatılan ÖTV indiriminden de yararlanacak tüketiciler, aynı zamanda Paraf ve World Card'a özel peşin fiyatına 12 taksite varan fırsattan da yararlanacak.

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