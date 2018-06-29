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Mediamarkt'tan yaza özel yüzde 30 indirim

- Şirket, yaza özel fırsatlarıyla tüketicilerin en çok ilgi gösterdiği kişisel bakım ve küçük ev aletlerinde yüzde 30'a varan indirimler sunuyor

Mediamarkt'tan yaza özel yüzde 30 indirim

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, 1 Temmuz'a kadar geçerli olacak yaz kampanyasıyla, seçili tüm küçük ev aletleri ve kişisel bakım ürünlerinde yüzde 30 indirim uyguluyor.

MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında ütüden mutfak robotuna, tıraş makinesinden tost makinesine kadar birçok ürün kaçırılmayacak fırsatlarla tüketicileri bekliyor.

Yaz aylarında kişisel bakımına daha fazla özen göstermek isteyen tüketiciler MediaMarkt'ın birbirinden farklı özelliklere sahip kişisel bakım ürünlerine ayrıcalıklı fiyatlarla sahip olabiliyor. Hem mediamarkt.com.tr hem de MediaMarkt mağazalarında geçerli olacak kampanya ile her yaştan kadın ve erkek tüketiciler ihtiyaçları olan elektronik cihazlarla kişisel bakımını daha pratik hale getirecek.

TEB ile yapılan özel kampanya çerçevesinde 12 ay vade ile 15 bin TL'ye kadar tüm MediaMarkt mağazalarında faizsiz kredi kullanma imkanı ziyaretçileri bekliyor.

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