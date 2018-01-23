Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Bozkurt:

BURSA (AA) - Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt, Güney Marmara'nın sağlık merkezi olmayı hedeflediklerini bildirdi.

Medicana Sağlık Grubundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Grubun Bursa'da açtığı uluslararası standartlara sahip hastane, Güney Marmara'nın yanı sıra yabancı hastaların ihtiyaçlarına da yanıt verecek.

Akıllı bina özellikleriyle 40 bin metrekare kapalı alan üzerine inşa edilen 300 yatak kapasitesine sahip Medicana Bursa, sağlık grubunun en büyük yatırımı niteliğinde.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt, Bursa'ya en yeni teknolojilerle donatılmış, tüm branşları bünyesinde toplamış, kapsamlı bir hastane yatırımı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bozkurt, şunları kaydetti:

"Güney Marmara'nın sağlık merkezi olmayı hedefliyoruz. Bursa, artan nüfusuyla ve gelişimiyle, aynı zamanda pek çok yatırım için başı çeken, önemli bir sanayi merkezi. Hastanemiz tam kapasiteyle hizmet vermeye başladığında bin kişiye yakın çalışanla faaliyet gösterecek ve Bursa'nın en fazla istihdam sağlayan yatırımlarından biri olacak. Bursa hastanemiz ile bölge için sağlık hizmeti sunmanın yanı sıra önemli bir istihdam alanı da açtık."

Medicana Sağlık Grubu'nun 700 milyon lira olan cirosunda yüzde 10 olan yabancı hasta payını, yüzde 15'e çıkarmayı hedeflediklerine de değinen Bozkurt, "Bursa, Ortadoğu'da da en çok bilinen şehirlerden biri olduğu için, Arap coğrafyasından önemli sayıda hasta alacağımızı düşünüyoruz. Medicana Bursa'nın da katkısıyla ciromuzdaki yabancı payını bu yıl yüzde 15'e çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.