Medicana,Hırvatistan’da hastane açıyor

Medicana Sağlık Grubu’nun temelleri 1992 yılında Dr. Hüseyin Bozkurt tarafından atıldı. Bugün Türkiye’nin önemli hastane zincirlerinden biri haline geldi. İstanbul, Ankara, Konya, Samsun, Sivas ve Bursa’da 13 hastanesi ve 6 bini aşkın çalışanı var. Grubun yatırımları devam ediyor. Bu yatırımlar sadece yurtiçinde de olmayacak. Türkiye, sağlık sektöründe çevre ülkelerden 25 yıl önde. Yurtdışından birçok hasta tedavi için Türkiye’ye geliyor. Ancak bunun uzun süre böyle devam etmeyeceği de ortada. Çünkü bu ülkeler de kendi yatırımlarını yapmak isteyecek. Medicana da geleceğe yatırım için kolları sıvamış. İlk etapta Balkan ülkelerinde yatırım hazırlıkları yapılmaya başlanmış. İlk Medicana da Hırvatistan’da açılacakmış.

Medicana ile ilgili kulis haberimizi sonraya bıraktık. Grubun patronu şu sıralar yepyeni bir sektör için hazırlık yapıyor. Dr. Bozkurt, bu yıl itibariyle eğitim sektörüne girme kararı almış. Bu amaçla Modern Bilimler Akademisi’ni (MBA) kurmuş. Anaokulundan başlayıp liseden mezun edecek bir sistem kurguluyormuş. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, Anadolu lisesi ve fen lisesi olmak üzere hizmet verecekmiş. Bu yıl ilk okullar İstanbul Beylikdüzü ve Ankara Eryaman’da açılacakmış. Okullar bununla sınırlı kalmayacakmış. Gelecek yıl sekiz okul daha eklenecekmiş. Okullar öncelikle Medicana Hastaneleri’nin bulunduğu illerde açılacakmış. Sonraki yıllarda okul sayısı daha da artacakmış. Dr. Bozkurt ve ekibi yeni sektör için hummalı bir çalışma içindeymiş. Bozkurt’un eğitimle ilgili hedefleri bununla da sınırlı olmayacakmış. Eğitimde ikinci operasyon için şimdiden çalışmalar yapılıyormuş. İlkokul ve ortaöğretimden sonra sırada üniversite varmış. MBA’dan mezun olacak çocuklar için ayrıca bir Medicana Üniversitesi kurulacakmış. Her dalda eğitim verecek bu üniversitede sağlık ağırlıklı olarak yer alacakmış. Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hemşirelik, teknik okulların yanı sıra diğer ana dallar da olacakmış.PARA DERGİSİ'NDEN ALINMIŞTIR.