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"Medipol Çocuk Şenlikleri" devam ediyor

- "Çocuk Dostu Hastane" projesi kapsamında, Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde tedavi gören minik kahramanlar için Medipol Üniversitesi Deneyimsel Eğitim Kulübü'nün 230 üyesi etkinlik düzenledi

İSTANBUL (AA) - "Çocuk Dostu Hastane" projesi kapsamında, Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde tedavi gören minik kahramanlar için Medipol Üniversitesi Deneyimsel Eğitim Kulübü'nün 230 üyesi etkinlik düzenledi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Medipol Üniversitesi Deneyimsel Eğitim Kulübü'nün 230 üyesi, çocukların hastane korkusunu yenmelerini sağlamak, hasta ve yakınlarının motivasyonlarını artırmak için düzenledikleri eğlenceli organizasyonda iki yüz çocuğun yüzünü güldürdü.

"Medipol Çocuk Şenlikleri" kapsamında, çocuk poliklinikleri, Lösemi ve Onkoloji Servisi, Çocuk Diş, ve Uluslararası Hasta bölümünde tedavi gören çocuklar, en sevilen çizgi karakterlerin kostümlerini giyen öğrenciler ile, eğitici ve eğlendirici oyunlar oynayarak birlikte keyifli vakit geçirdiler.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medipol Mega Üniversite Hastanesi Baş Hekimi Prof. Dr. Gazi Yiğitbaşı şu değerlendirmelerde bulundu:

"Öncelikle çocuk hastalara ve yakınlarına psikolojik ve manevi destek sağlayan gönüllü öğrencilerimize teşekkür ediyorum. İstanbul özelinde Medipol ailesi olarak ilk kez çocuk dostu hastane projesi yapmayı hedefledik. Hastanemiz bu proje kapsamında, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) çocuk dostu hastane çalışmalarını çıkış noktası olarak aldı. Proje dahilinde bu tür organizasyonların yanı sıra çocukların ruhsal ve fizyolojik olarak tüm gelişimlerini iyileştirmek ve tedavi süreci boyunca doğru şekilde eksiksiz destek vermek adına çalışmalar planlıyoruz."

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Çocuk Dostu HastaneMedipol Mega Üniversite HastanesiMedipol Üniversitesi Deneyimsel Eğitim Kulübü
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