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MEDREG başkanlığına Türk kadın aday

- EPDK Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Gülefşan Demirbaş, Akdeniz Enerji Düzenleyicileri Birliğinin başkanlığına aday oldu

MEDREG başkanlığına Türk kadın aday
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ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Gülefşan Demirbaş, Akdeniz Enerji Düzenleyicileri Birliğinin (MEDREG) başkanlığına aday oldu.

EPDK'den yapılan yazılı açıklamada, başkanlık seçiminin yapılacağı MEDREG Genel Kurulu'nun bu hafta içinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, Demirbaş'ın seçilmesi durumunda Türkiye'nin uluslararası enerji alanında görev yapan en üst düzey kadın yöneticisi olacağı kaydedildi.

Avrupa Komisyonu'nun desteğiyle Akdeniz'de bölgesel enerji pazarı yaklaşımını hayata geçirmek amacıyla bir çalışma grubu olarak hayata geçirilen oluşum, 2007'de MEDREG adı altında siyasi ve ticari amaç gütmeyen¸ gönüllülük esasına dayalı bir birliğe dönüştü.

Avrupa Birliği'nin hibe sağladığı önemli bir bölgesel kuruluş olan MEDREG, Akdeniz havzasındaki 24 üye ülkeden oluşuyor.


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