"Medya, 15 Temmuz'daki dik duruşuyla tarihin bir aktörü oldu"

ANKARA (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016 gecesi topyekun bir milletin, ihanete karşı durduğunu, Türkiye’ye, iradesine, devletine ve değerlerine sahip çıktığını belirterek, "Toplumun bütün katmanlarının omuz omuza meydanlara indiği, Batı'da sadece biri olsa onlarca yıl konuşulacak kahramanlık hikayeleri yaşandı. O görüntüleri siz tespit ettiniz. O tarihin yazılmasında sizin emeğiniz olduğu gibi medya olarak dik duruşunuzla siz de tarihin bir aktörü oldunuz." dedi.

Elvan, Türkiye Haber Kameramanları Derneğince, Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Basın Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen 22. Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması ödül törenine katıldı.

Bakan Elvan, buradaki konuşmasında, etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Elvan, 1994 yılından bu yana basın emekçilerinin, kameramanların örgütlü sesi haline gelen Türkiye Haber Kameramanları Derneğine, Başkan Aytekin Polatel şahsında başarıyı ödüllendirdikleri için teşekkür etti.

Bu güzel çatı altında toplanan 400’e yakın kameramana görevlerinde başarı dileyen Elvan, "marifetin iltifata tabi olduğunu, müşterisiz metanın da zayi olduğunu" söyledi.

Bu ödüllerle basın dünyasının gizli kahramanlarının taltif edildiğini dile getiren Elvan, şöyle konuştu:

"Genel kamuoyu, haber denilince daha çok ekranın ön yüzünü hatırlar, görüntüyü hatırlar, haberi hatırlar. O görüntüleri gerektiğinde hayatını ortaya koyarak çekenler, insanlarımızın bilgilenme hak ve özgürlüğüne hizmet eden asıl kahramanlar kameranın arkasında olan sizlersiniz. Hani askerde 'silah namustur.' diye bir söz vardır. Haberci için de kalem, mikrofon, kamera namustur. Kameraman arkadaşlarımızın çalışma zorluklarını biliyoruz. Onların nasıl canla başla çalıştıklarını biliyoruz. Basının ağır emekçileri olduklarını biliyoruz. Bunu bilmek yetmiyor. Onun için bu ödüllerin büyük anlamı var. Bu yılki ödüllerin, 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimin yapıldığı gece çekilen haber ve haber görüntülerine verilmesini ise ayrıca anlamlı buluyorum. Milletimiz adına hepinize teşekkür ediyorum."

Bakan Elvan, yarışmaya katılan görüntülerin birbirinden değerli olduklarını belirterek, bu yıl "en iyi haber" dalında birinciliği dört kameramanın paylaştığını, "en iyi haber görüntüsü" dalında da dört birinci bulunduğunu ifade etti. Elvan, "İki dalda birinci olan 8 kardeşimizi tebrik ediyorum. Yine 15 Temmuz ile ilgili Kızılay İyilik Ödülü, Haberciler Özel Ödülü, Meslek Onur Ödülü alan arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Ayrıca serbest dalda, röportaj dalında, spor dalında dereceye giren kardeşlerimi tebrik ediyor, başarılar diliyorum." dedi.

Elvan, şunları kaydetti:

"O gece topyekun bir millet, ihanete karşı durdu. Türkiye’ye sahip çıktı. İradesine sahip çıktı. Devletine ve değerlerine sahip çıktı. Toplumun bütün katmanlarının omuz omuza meydanlara indiği, Batı'da sadece biri olsa onlarca yıl konuşulacak kahramanlık hikayeleri yaşandı. O görüntüleri siz tespit ettiniz. O tarihin yazılmasında sizin emeğiniz olduğu gibi medya olarak dik duruşunuzla siz de tarihin bir aktörü oldunuz. Ödül alan kardeşlerimi tekrar tebrik ediyor, hepinize teşekkür ediyorum."