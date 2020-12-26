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Medyada inovasyon konuşulacak

Anadolu Ajansı Finans Müdürü Yılmaz Yıldız, Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak, İHA Genel Yayın Koordinatörü İrfan Altıkardeş, CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ ile Sabah Yazı İşleri Müdürü  Şaban Arslan’ın katıldığı etkinlikte medyanın geleceği ile ilgili önemli mesajlar verildi.

Medyada inovasyon konuşulacak

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle’nin “inovasyon bu Coğrafyanın genlerinde var” sözleri ile start verdiği İnovasyon Haftası bugün de devam ediyor. Çok önemli etkinliklerin yer aldığı bugünkü programda gazetecilerin konuşmacı olduğu Medya ve İnovasyon başlıklı toplantı dikkat çekiyor.

Anadolu Ajansı Finans Müdürü Yılmaz Yıldız, Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak, İHA Genel Yayın Koordinatörü İrfan Altıkardeş, CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ ile Sabah Yazı İşleri Müdürü  Şaban Arslan’ın katıldığı etkinlikte medyanın geleceği ile ilgili önemli mesajlar verildi.

Bugün yani Cumartesi günü ayrıca şu etkinlikler yer alıyor:

İnovasyonda Başarı Hikayeleri: İnovaLİG, İnoSuit, İnovaTİM

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç

NASA / JPL, Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız

Uipath Avrupa Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen

Amazon Avrupa ve Türkiye Kamu Politikaları Direktörü Eirini Zafeıratou

Kurumsal İlişkiler Enstitüsü Genel Sekreteri Dr. Ceyhun Emre Doğru

Turkcell Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yrd Serkan Özrük

Yazar ve Küresel Düşünce Lideri Elise QuevedoAnadolu Ajansı

Medya Sanatçısı, Tasarımcı Refik Anadol

 Silikon Vadisi, Cooch Intelligence Technologies CEO Emrah Gültekin

PANEL: İHRACATTA İNOVASYON

Moderatör: Prof. Dr. Emre ALKİN, TİM Ekonomi Danışmanı

Ali Kibar, Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı

Murat Kolbaşı, Arzum Elektrikli Ev Aletleri Yönetim Kurulu Başkanı

Süleyman Orakçıoğlu, Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Temel Kotil, TUSAŞ Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür

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Anahtar Kelimeler:
TİMIsmail GülleTicaret Bakanlığıİnovasyon Haftası
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