Medyada inovasyon konuşulacak

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle’nin “inovasyon bu Coğrafyanın genlerinde var” sözleri ile start verdiği İnovasyon Haftası bugün de devam ediyor. Çok önemli etkinliklerin yer aldığı bugünkü programda gazetecilerin konuşmacı olduğu Medya ve İnovasyon başlıklı toplantı dikkat çekiyor.
Anadolu Ajansı Finans Müdürü Yılmaz Yıldız, Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak, İHA Genel Yayın Koordinatörü İrfan Altıkardeş, CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ ile Sabah Yazı İşleri Müdürü Şaban Arslan’ın katıldığı etkinlikte medyanın geleceği ile ilgili önemli mesajlar verildi.
Bugün yani Cumartesi günü ayrıca şu etkinlikler yer alıyor:
İnovasyonda Başarı Hikayeleri: İnovaLİG, İnoSuit, İnovaTİM
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç
NASA / JPL, Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız
Uipath Avrupa Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen
Amazon Avrupa ve Türkiye Kamu Politikaları Direktörü Eirini Zafeıratou
Kurumsal İlişkiler Enstitüsü Genel Sekreteri Dr. Ceyhun Emre Doğru
Turkcell Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yrd Serkan Özrük
Yazar ve Küresel Düşünce Lideri Elise QuevedoAnadolu Ajansı
Medya Sanatçısı, Tasarımcı Refik Anadol
Silikon Vadisi, Cooch Intelligence Technologies CEO Emrah Gültekin
PANEL: İHRACATTA İNOVASYON
Moderatör: Prof. Dr. Emre ALKİN, TİM Ekonomi Danışmanı
Ali Kibar, Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı
Murat Kolbaşı, Arzum Elektrikli Ev Aletleri Yönetim Kurulu Başkanı
Süleyman Orakçıoğlu, Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Temel Kotil, TUSAŞ Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür