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Mega yat "Flying Fox"a 215 bin litre yakıt ikmali yapıldı

- Dünyanın en büyük 20 yatından biri olarak değerlendirilen "Flying Fox"a Muğla'nın Bodrum ilçesinde 7 tankerle yakıt ikmali gerçekleştirildi

Mega yat
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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, dünyanın en büyük 20 yatından biri olarak değerlendirilen "Flying Fox"a, 215 bin litre yakıt ikmali yapıldı.

Cayman Adaları bayraklı 136 metre uzunluğunda, 21 metre genişliğindeki yat, ikmal için Bodrum Yolcu Limanı iskelesine yanaştırıldı.

Üzerinde 10 milyon dolar değerinde helikopter bulunan yata, 7 tankerle 215 bin litre yakıt ikmali gerçekleştirildi.

Haftalık kirası bir milyon doların üzerinde olan ve iki helikopter pisti bulunan yat, ikmalin tamamlamasının ardından iskeleden ayrıldı.

Temmuz ayının ilk haftasında Fethiye'de 210 bin litre akaryakıt ikmali yapılan ve bir süredir Muğla'nın farklı yerlerinde görülen mega yatta, havuz, jakuzi, spa, spor salonu, su sporları ve sinema imkanı bulunduğu belirtildi.

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"Flying Fox"AkaryakıtBodrumIkmalMega YatMuğla
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