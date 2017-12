ANKARA (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Bugünler bir olmaya ve birlik olmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerdendir. Etrafımız bugün yine bir ateş çemberi ve bizler şuan bir istiklal mücadelesi veriyoruz." dedi.

Fakıbaba, İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 81. yılı nedeniyle Bakanlıkta düzenlenen "Veteriner Hekim Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı"na katıldı.

Ersoy'un, Kurtuluş Savaşı'nın bizzat içinde yer aldığını ve birçok yerde hutbeler vererek halkı savaşa çağırdığını anımsatan Fakıbaba, "Mehmet Akif Ersoy, azimle, imanla ve büyük fedakarlıklarla yürütülen istiklal mücadelesinin çeşitli kademelerinde aldığı tüm görevleri hakkıyla yerine getirmiştir. Bu etkin mücadelesi sadece Misak-ı Milli sınırları içinde kalmamış, gönül coğrafyamızın her köşesine yayılmıştır. Akif, milletinin kaderindeki en mühim anları yaşamış, mucizelere bizzat şahitlik etmiş ve mısralarıyla bu destanı ölümsüzleştirmiştir." diye konuştu.

Fakıbaba, Ersoy'un, milletin en zor anlarında onlara, 'Korkma' diyerek umut olmayı başardığına dikkati çekerek, Ersoy'un, şiirleri, hitabeti, bitmek tükenmek bilmeyen mücadele azmiyle milletinin gönlünde taht kurduğunu söyledi.

Ersoy'un "Birlik" isimli şiirini hatırlatan Fakıbaba, şunları kaydetti:

"Bugünler bir olmaya ve birlik olmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerdendir. Etrafımız bugün yine bir ateş çemberi ve bizler şu an bir istiklal mücadelesi veriyoruz. Akif'e ve günümüz Akiflerine can kulağı vermenin zamanıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da işaret ettiği gibi, zaman tek bayrak, tek millet, tek vatan, tek devlet anlayışıyla buluşmak ve kucaklaşmak zamanıdır. Ülkemize yönelen her türlü tehdidi bertaraf edebilme yolunda Mehmet Akif'in İstiklal Marşı ile ortaya koyduğu milli mutabakat iklimine bugün her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız var ve inanıyorum ki bizler, hep birlikte bunu başaracağız."

Mehmet Akif Ersoy'un birinci kuşak torunu Selma Argon Ersoy'un da katıldığı törende, Ersoy'un şiirlerinden örnekler okundu. Fakıbaba ve Ersoy, Bakanlık'ta hazırlanan "Mehmet Akif Köşesi"nin açılışını da yaptı.