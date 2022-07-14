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Mehmet Baykut’a lojistik ödülü

Türkiye’de İş Dünyası’nın yeni sayısının tanıtımı turizmin başkenti Bodrum’da yapıldı. Çok sayıda iş insanına katıldığı etkinlikte alanlarında başarılı çalışmalar yapan kurum ve kişilere başarı plaketi verildi.

Mehmet Baykut’a lojistik ödülü

Ekonomiye yön verenler Bodrum'da bir araya geldi. Ülkemizin en etkili ekonomi dergisi Türkiye’de İş Dünyası dokuzuncu sayısının lansmanını Bodrum Ticaret odası'nın katkılarıyla gerçekleştirdi. İhlas Medya Grubu bünyesinde yayınlanan derginin her sayısında tanıtım etkinlikleri yapılıyor. Türkiye’nin önde geleni ş insanlarının katıldığı lansmanda ekonomiye, turizme, yaşama değer katan iş insanlarına başarı plaketleri verildi.

Bu kapsamda lojistikte başarılı çalışmaları ile öne çıkan İmperial Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Baykut’a plaket verildi.Dünyanın 30 büyük küresel lojistik sağlayıcı arasında yer alan Imperial, çok yönlü yük yönetiminin yanı sıra deniz ve hava sektöründe de taşımacılık yapıyor. Baykut, sektörde birçok ilke imza atmış ve dünyanın dört bir tarafına ihracatımızın ulaşması için çalışmalar yapmıştı.


 

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet BaykutTürkiye’de İş Dünyasıİmperial Lojistik
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