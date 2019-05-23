Mehmet Koç: Vatandaşın cebine 1 milyar TL tasarruf sağlandı

Negmar Şirketler Grubu, ekonomi basını temsilcileriyle iftar sofrasında bir araya geldi. Hilton Bomonti Hotel’de gerçekleşen iftar yemeğine Negmar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Koç ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sefa Koç ,Etis Lojistik Genel Müdürü Sabri Yıldız, Negmar Şirketler Grubu Teknoloji Yatırımları Danışmanı Cihan Nazmi Bıyıklı katıldı. İftar öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mehmet Koç, Negmar Denizcilik Şirketi ile Eskihisar-Tavşanlı/Yalova arasında hızlı ekonomik ve rahat deniz ulaşımını tesis ettiklerini bu 5 yılı aşkın süre zarfında vatandaşın cebine 1 milyar TL tasarruf sağladıklarını söyledi.



450 çalışanla dev hizmet



Negmar’ın esasen bir denizcilik grubu olduğunu ancak bünyesinde başka şirketleri de barındırdığını vurgulayan Koç, “Bünyesinde 450 civarında çalışanı olan daha çok yolcu taşımacılığı, denizde araç taşımacılığı ve kara lojistiği yapan bir grubuz. Aynı zamanda bilgi işlem ile ilgilenen bir yönümüz de var. Bünyemizde Etis Lojistik şirketimizle karayolu lojistik taşımacılığı yapıyoruz. Bisar yazılım firmamız teknoloji çalışmaları yapıyor ve yazılım üretiyor. Gök Denizcilik şirketimiz ise liman işletmeciliği yapıyor, iskeleleri işletiyor. Erdeniz şirketimiz, Türkiye’de Marmara denizinde tek olan ve sadece tren taşıyabilen, içerisinde raylı sistemi bulunan ve 40 vagon taşıyan 200 metrelik gemilerimiz ile Derince-Tekirdağ arasında çalışmalar yürütüyor” diye konuştu.



"18 milyon yolcu taşıdık"



Tren ile taşımacılık alanında yakın gelecekte büyük bir atılım yapacaklarını dile getiren Koç, “İlerleyen dönemlerde Ege Bölgesi’nin de Avrupa ticaretine katkı sunacağı Bandırma-Tekirdağ hattını açıyor olacağız. Eskihisar-Tavşanlı (Yalova) arabalı feribot taşımacılığı yaptığımız hattımız ise Negmar’ın ana yapısını oluşturuyor. Bu hatta yıllık 1 milyon araç taşıyoruz. 2013 yılı Temmuz ayından itibaren çalışıyoruz. 4 feribotumuzla vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Hatta bir hizmet kalitesi getirdik, yüksek ölçüde indirimlerimizle, 40 dakikalık yolculuğu 25 dakikaya indirerek ve alternatif ödeme imkanlarıyla rekabeti oluşturarak bugüne kadar vatandaşın cebine 1 milyar TL tasarruf sağladık. Biz bu hata başladığımızda tır ücreti 170 TL’ydi, 5 yıldır hala zam yapmadan 155 TL’ye hizmet veriyoruz. Bu bizim açımızdan büyük bir hizmet. Yolcu taşımacılığı da bizim için çok önemli. Marmara denizi bu açıdan çok yoğun bir yolcu kapasitesine sahip. Son teknoloji ürünü 4 gemimizle hizmet veriyoruz. Eskihisar-Tavşanlı hattımızda 18 milyon yolcu taşıdık” dedi.



Yük taşımacılığında Ege ile Münih arası 48 saate düşecek



“Erdeniz şirketimiz Türkiye’de büyük öneme sahip deniz üzerinden tren taşımacılığı gerçekleştiren şirketimiz” diyen Mehmet Koç, “15 yıllık dönemde demir yolu yatırımları çok büyük ölçüde artışa geçti. Trenle yük taşımacılığını Erdeniz şirketimizle Tekirdağ-Derince arasında gerçekleştiriyoruz. Burası Çin’den Londra’ya bağlanan tren yolunun bir parçası. Bu yönüyle stratejik bir yer. Asıl önemli nokta ise Tekirdağ-Bandırma hattımızın yapımını tamamladık. Çok az bir bölümü kaldı ve yakında tamamlanacak. Bu hat faaliyete geçtiği zaman Ege’den trene yüklenen bir yük, Erdeniz tren feribotları sayesinde 48 saat içerisinde Münih’e ulaşacak. Bu çok ciddi anlamda bir zaman, maliyet ve iş gücü kazanımı sağlayacak. Yıllardır Türkiye’de yapılmaya çalışılan ancak hep aksaklık gösteren bu projeyi faaliyete geçireceğiz. Bandırma’da son testlerimizi de bu anlamda gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.



Kara lojistiği olarak Etis Lojistik Şirketi’nin çalışmalar yaptığını belirten Koç, 241 personel ile faaliyet gösteren Etis ile lojistik konusunda önemli bir oyuncu olduklarını ve 8 farklı limanda dökme yükleri paketleme yaptıklarını söyledi.



Çocuklar için güvenli internet cihazı geliştirildi



Mehmet Koç toplantıda yeni bir yerli ve milli teknoloji ürününün de müjdesini verdi. Çocukların güvenli internet kullanımı için bir cihaz geliştirdiklerini açıklayan Koç, “Bisar Yazılım ve Teknoloji Şirketimiz dünyada şu ana kadar sadece Amerika’da bir benzer örneği bulunan ve evdeki her cihaz için istediğiniz noktadan ayrı ayrı internet filtresi yapabilecek bir cihaz geliştirdi. Temiz Aile Filtresi (TAFİ) adını verdiğimiz bu cihazı modeme takarak, çocukların girebileceği uygunsuz içerikleri filtreleyebiliyorsunuz. Goople Play Store ve App Store’dan Tafi Safe adlı uygulamayı yükleyerek dünyanın her yerinden tek tıkla çocuğunuzun internet erişimini kontrol edebiliyorsunuz. Şuan test aşaması devam eden Tafi, yakın zamanda kamuoyuna sunulacak” dedi.