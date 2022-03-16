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Mehmet Uluğtürkan'dan Adana'yı uçuracak çağrı

Ekonomi gazeteciliğinin önemli isimlerinden Refleks Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Uluğturkan  Rusya’dan çıkan ABD’li şirketlerin Adana’ya davet edilmesini istedi ve “Haydi Adana bu fırsatı değerlendir” dedi.

Mehmet Uluğtürkan'dan Adana'yı uçuracak çağrı

Yaptığı analizler ve yazdığı kitaplarla ses getiren, yaptığı önemli projelerle Adana’yı her zaman öne çıkaran ekonomi gazeteciliğinin önemli isimlerinden Mehmet Uluğturkan yine önemli bir tespitle dikkatleri üzerine çekti.

Ekonomi Gazetecileri Derneği Yönetim Kurulu  Üyesi olan ve Refleks Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüten Mehmet Uluğtürkan son dönemde Rusya’dan çıkan dünya markası şirketleri yönelik Adana’dan çağrı yapılması gerektiğini savundu.

Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı çağrıda Rusya’dan çıkan ABD’li şirketlere Adana’nın talip olması gerektiğinin altını çizen Uluğtürkan şu görüşlere yer verdi:

. ABD merkezli 5 bin uluslararası şirket, Ukrayna’nın işgaliyle birlikte Rusya’dan ayrılma kararı aldı. Aralarında Ceneral Motors’tan Ford’a, Coca-Cola’dan Levi’s’e dünya markalarının da yer aldığı birçok şirket, Rusya’daki faaliyetlerini askıya aldı.

. Bu şirketlerin arasında farklı sektörlerde üretim yapan ürünlerini Rusya iç pazarına pazarlayan ve Rusya’dan Asya ve Ortadoğu’ya ihraç eden orta ölçekli işletmeler de var.

. ABD ekonomi yönetiminin bu şirketleri Türkiye’ye yönlendirdiği konuşuluyor. Amerikan Şirketleri Derneği Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu bu kapsamda ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Maylon Brilliant’ın önümüzdeki hafta Türkiye’yi ziyaret edeceğini duyurdu.

. Muhtemelen TOBB’yi de ziyaret edecek ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı ile Adana’nın yatırım imkanları ve yatırım alanlarıyla ilgili bir toplantı gerçekleştirilemez mi?

. Sanayi yatırımlarına doyan Marmara bölgesi yerine Rusya’dan ayrılan ABD’li şirketlere yatırım adresi olarak Adana ve Mersin’in önerilemez mi?

. Bu çalışma ve lobi faaliyetini TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç başlatabilir. Sürece Çukurova Kalkınma Ajansı, Hacı Sabancı OSB, Yumurtalık Serbest Bölgesi gibi kurum ve yatırım alanlarımızın başkanlıkları destek verebilir.

. Katma değeri yüksek üretim yapan ABD’li şirketler için Türkiye’deki en doğru yatırım alanının Çukurova’nın merkezi Adana olduğunu düşünüyorum.

. Bölge sanayisinin üretim desenini zenginleştirecek, katma değerli ihracatı artıracak, istihdam sağlayacak bu konunun üzerinde kafa yormaya değmez mi? İ

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