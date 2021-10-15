Melek Çubuk Lezzet Festivali'ni yazdı

Melek Çubuk yazıyor -

Adana’ya gidek mi?

Şalvarından giyek mi?

Kebabından yiyek mi?

He ya gardaş gel gidek

Adana yerel yönetimleri tarafından düzenlenen Adana Lezzet Festivali’ne içimden bu şarkıyı mırıldana mırıldana büyük bir keyif ve boş bir mide ile gittim. Ne güzel yapmışım da boş bir mideyle gitmişim, o kadar çok lezzet var ki hangisini yiyeceğimi şaşırdım.

Adana denildiğinde hepimizin aklına ilk gelen Adana Kebabı benim listemin de başındaydı. Lezzet Festivali süresince her öğle ve akşam farklı kebapçılardan yediğim Adana Kebap’larının listenin başında olmayı hak ettiklerini belirtmeliyim.

Festival alanını gezerken ve Adana mutfağı hakkındaki konuşmaları dinlerken Adana mutfağının kebaptan ibaret olmadığını ve zenginliğini bir kez daha anladım. Analı kızlısı, bici bicisi, şırdanı, karakuş tatlısı, böreği, yüksük çorbası, sıkması, içli köftesi, lahmacunu, fellah köftesi, ciğeri ve daha bir çok lezzeti ile ağır fakat çok lezzetli bir mutfak.

Çok ilgi gören etkinlikte 3 gün boyunca festival çadırında Ebru Baybara Demir, Sahrap Soysal, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Hazer Amani, Türev Uludağ, Gönül Paksoy, Taylan Kümeli, Eyüp Kemal Sevinç, Melih Demirel gibi çok kıymetli isimler yer aldı.

“ADANA’YI SADECE KEBAP’A SAKLAMAK ADANA’YA HAKSIZLIK OLUYOR”

Festivalin en ilgi gören isimlerinden Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu’na Adana Kebap dışındaki favori Adana yemeklerini sorduk. Mehmet Yalçınkaya MasterChef çekimleri için Adana’ya gelene kadar Adana Kebap üzerinden gittiklerini ama burada balık ve otların da bulunduğunu hatta kendisinin kitabına İncirlik’ten Akya Balığı koyduğunu söyledi. Adana’yı sadece kebaba saklamak Adana’ya haksızlık oluyor diyen Şef, o yüzden Adana’nın farklı lezzetlerine bakılması gerektiğini sakatat, sebze ve meyvelerin ön plana çıkarılmasının Adana’ya fayda sağlayacağını düşündüğünü belirtti. Çukurova demek bereket demek diyen Mehmet Şef bundan sonra kebabı bir kenara bırakıp diğer Adana yemeklerinin tanıtılması gerektiğini ekledi.

“YURTDIŞINA SATABİLECEĞİMİZ HAVYARLAR VAR”

Somer Sivrioğlu da Adana’nın en büyük şansının kebap olduğunu söylerken diğer yemeklerin de ön plana çıkması gerektiğine katıldı. Somer Şef çok sevdiği haşlama içliköfte, közde içliköfte, ev yemekleri, karakuş tatlısı gibi önemli lezzetlerin haklı olarak Adana Kebap’ın gölgesinde kaldığının ancak ön plana çıkarılması gerektiğin belirtti. Özellikle yurtdışına satılabilecek çok önemli havyarların da önemsenmesi ve tanıtılması gerektiğini ekledi.

O sırada hayranları ile fotoğraf çektirmek de olan sevgili Hazer Amani şefe de Adana mutfağını ve festivali sorduk; Adana Lezzet Festivali’nin en güçlü lezzet festivallerinden birisinin olduğunu söyledi. Adana’nın en favori yemekleri sorulduğunda ise sahnede yorumladığı şırdanı birinci sıraya koyarken Adana Kebabı ikinci sıraya koydu ve insanların Adana’nın kebaptan ibaret olmadığını bilmesi gerektiğini belirtti. Hazer Şefi yakalamışken Türk mutfağının dünya mutfağındaki yerini de konuştuk.

“YEMEKLERİMİZİ FARKLI YORUMLAYARAK TANITABİLİRİZ”

Türk mutfağının hak ettiği yerde olmadığını belirten şef, tanıtımın kebaptan ibaret yapılmaması ve Anadolu mutfağının tanıtılması için Türkiye’nin geneline bakılması gerektiğini söyledi. Yemeklerimizin yeteri kadar tanıtamadığımızı ancak kendisinin sahneden şırdanı yorumladığı gibi farklı yorumlanarak yurtdışındaki önemli restoranlarda satılmasının sağlayabileceğini ekledi. Sohbetimizin sonunda ise Türk mutfağının tanıtılmasına yönelik bir projeye destek verme sözünü alarak Hazer şefin yanından ayrıldık.

“KAYNAR, AŞLAMA, ŞALGAM”

Festival çadırında Adana’nın meşhur içecekleri ve şifalarından bahseden Taylan Kümeli ise bir çeşit lohusa şerbeti olan ve özellikle kış aylarında tüketilen Kaynar, meyan kökünden yapılan ve sayısız faydası bulunan bir şifa kaynağı olan aşlama ve hepimizin olmazsa olması şalgam ve faydalarından bahsetti. Kümeli’yi dinledikten sonra ilk işim en yakın standa giderek koca bir bardak şalgam içmek oldu.

“Coğrafya Lezzettir” diyen Adana Lezzet Festivali’nden döndüğümde damağımda eşsiz lezzetle, üzerimde fazla kilolar, kalbimde sıcacık bir şehir kaldı ve dilimde Adana türküleri kaldı.