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Melek yatırımcılardan AA'ya plaket

Dünya Melek Yatırım Forumu (WBAF) kapsamında düzenlenen törende, Anadolu Ajansına (AA), global iletişim ortağı olarak sağladığı destekten dolayı plaket takdim edildi.Plaketi, AA Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şaban Kızıldağ,...

Melek yatırımcılardan AA'ya plaket

İSTANBUL (AA) - Dünya Melek Yatırım Forumu (WBAF) kapsamında düzenlenen törende, Anadolu Ajansına (AA), global iletişim ortağı olarak sağladığı destekten dolayı plaket takdim edildi.
Plaketi, AA Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şaban Kızıldağ, WBAF Başkanı Baybars Altuntaş'ın elinden aldı.
Ayrıca, forumun diğer global iletişim ortağı TRT World ile basın sponsorları Dünya Gazetesi ve Para Dergisi'ne de plaket verildi.
Törene, AA Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, Pazarlama ve Satış Direktör Vekili Yılmaz Yaman ve İstanbul İdari İşler Müdürü Sabri Çelebioğlu da katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
WBAF 2018Dünya Melek Yatırım Forumu
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