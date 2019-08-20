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Memur-Sen’den eylem kararı
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Memur-Sen’den eylem kararı

Hükümetin zam teklifini geri çeviren Memur-Sen saat 15:00'da Ankara'da iş bırakma kararı aldı. Memur-Sen saat 17:00'da Çalışma Bakanlığı önünde cüzdan bırakma eylemi yapacak.

Memur-Sen’den eylem kararı
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Hükümetin ilk teklifi revize ederek yaptığı 2020 yılı için yüzde 4+4, 2021 için yüzde 3+3 zam teklifi de Memur-Sen tarafından kabul edilmemişti. Sendika başkanı Ali Yalçın hükümetten bugün yeni bir teklif beklediklerini belirtmişti.



Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ise bugün yaptığı açıklamada hakem heyetine gitme sürelerini kullanmadıklarını ve sorunun pazarlıkla çözülmesini istediklerini belirtti. Yalçın henüz hükümet tarafından bir yanıt gelmediğini söyledi.

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