Memur-Sen’den eylem kararı

Hükümetin ilk teklifi revize ederek yaptığı 2020 yılı için yüzde 4+4, 2021 için yüzde 3+3 zam teklifi de Memur-Sen tarafından kabul edilmemişti. Sendika başkanı Ali Yalçın hükümetten bugün yeni bir teklif beklediklerini belirtmişti.







Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ise bugün yaptığı açıklamada hakem heyetine gitme sürelerini kullanmadıklarını ve sorunun pazarlıkla çözülmesini istediklerini belirtti. Yalçın henüz hükümet tarafından bir yanıt gelmediğini söyledi.



