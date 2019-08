Emekli ve memurların Kurban Bayramı öncesinde merakla araştırdığı maaşlar için detaylar sorgulanmaya başlandı. Memur ve emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı sorusuna yanıt arayan binlerce vatandaş, buna göre hazırlıklarını gerçekleştirecek. Peki, emekli ve memur maaşları erken yatacak mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler...



Memur maaşlarının her ayın 15'inde yatırılıyor olması ve bazı emekli maaşlarının tahsis numarasına göre 17 ile 26'sı arasında yatırılıyor olması, akıllara bayram öncesi maaşlar yatırılır mı sorusunu getirdi. Her iki konuyla ilgili bakanlıktan henüz bir resmi açıklama gelmezken, normal şartlarda ayın 15'inde yatırılması beklenen memur maaşlarının 5-9 Ağustos tarihlerinde hesaplarda olması bekleniyor.



Emekli maaşları normalde hangi tarihlerde yatıyor?



4A SSK kapsamında emekli olanların emekli aylıklarının ödeneceği tarih tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmektedir. Buna göre;



Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17’sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18’inde,

Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,

Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20’sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21’inde,

Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22’sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,

Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24’ünde,

tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25’inde,

Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26’sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenmektedir.



Bağ-Kur'dan emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemeleri şu şekilde;



Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde

Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında

Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde

Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.



Emekli sandığından emekli olanlar için maaşlar şu kriterlere göre yatırılmaktadır;



Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler



Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde

Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde

Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde

Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde



Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler



Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde

Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde

Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde

Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde



Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler



Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde

Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde

Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde

Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde

Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde maaşlarını alırlar.