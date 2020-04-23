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Memurlara eğitim kapısı açıldı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, koronavirüs nedeniyle dijital Türkiye çalışmaları kapsamında başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere, 16 bakanlık, tüm kamu kurumları ve 3.3 milyon kamu çalışanının yararlanacağı Uzaktan Eğitim Kapısı Projesi’ni hayata geçirdi.

Memurlara eğitim kapısı açıldı
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Uzaktan Eğitim Kapısı Projesi, Ofisin geçen mart ayında başlattığı ve tüm kamunun röntgenini çektiği çalışmada memurların eğitim ihtiyacının tespit edilmesiyle gündeme geldi. Bu ihtiyacın, yaygın sunumu, zaman ve maliyet kriterleri göz önünde bulundurularak, dijital platform aracılığıyla karşılanmasının en etkili yöntem olacağı öngörüldü. Bu amaçla kamuda çalışanların ve tüm memurların yurtiçinde ve yurtdışında, hem video hem de canlı sınıf etkinlikleriyle eğitim süreçlerini takip edebileceği uzaktan eğitim portalı hazırlıklarına başlandı.

ÇALIŞMA HIZLANDI

Koronavirüs salgınının yayılmasının ardından hızlandırılan çalışmalarla ilk olarak yerli ve milli bir portal yazılımı hazırlanarak, tüm kamu kurumlarının hizmetine sunuldu. Tüm Türkiye’de dün itibariyle kullanılmaya başlanan Uzaktan Eğitim Projesi üzerinden tüm kamu kurumları oryantasyon, hizmet içi veya zorunlu eğitimleri yapılabilecek. Portalda eğitimler üniteli, ünitesiz, video ve sunum şeklinde yapılabilecek. Kullanıcıların eğitime ne zaman başladığı, ne kadar süre eğitimde geçirdiği gibi tarihçe bilgileri sistemde tutulacak. Her eğitimin sonunda, eğitime atanmış bir sınav varsa kullanıcıya otomatik olarak sınav ekranı açılacak.

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Anahtar Kelimeler:
MemurCumhurbaşkanlığıUzaktan Eğitim
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