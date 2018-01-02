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Memurun gözü yarın açıklanacak enflasyon rakamlarında

Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin gözü yarın açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi.

Memurun gözü yarın açıklanacak enflasyon rakamlarında

ANKARA (AA) - Merve Özlem Çakır, Erdal Çelikel - Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri yarın açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamlarını bekliyor.

AA muhabirinin hesaplamalarına göre, ocak ayında toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 4 zam alacak devlet memurları, TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 0,97'den daha fazla düşmemesi halinde enflasyon zammı almaya hak kazanacak.

Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda yüzde 1,49 yükselirken, temmuz-kasım döneminde tüketici fiyatlarında yüzde 4,97 artış meydana geldi. Böylece 5 aylık dönemde maaşlara yapılacak yüzde 4'lük zam oranı aşılırken, söz konusu artış, maaşlara yüzde 0,97 oranında enflasyon farkı verilmesi durumunu ortaya çıkardı.

Yarın açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamının "eksi yüzde 0,97" veya bu rakamdan daha düşük çıkmaması halinde, memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklileri enflasyon farkı alacak.

Aralık ayı TÜFE sabit kalsa bile ek zammın oranı yüzde 0,97 olacak.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. Memurlar 2017'nin ilk 6 ayı için yüzde 3 zam, ikinci 6 ayı için enflasyon farkı dahil yüzde 6,92 zam almıştı.

Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

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