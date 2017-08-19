Memurun sözleşme görüşmeleri uzlaşmazlığa gidiyor

İZMİR (AA) - Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye gerçekleriyle örtüşecek yeni teklif gelmezse 4. Dönem Toplu Sözleşmesi sürecinin uzlaşmazlıkla sonuçlanabileceğini söyledi.

Ali Yalçın, Kızılcahamam'da gerçekleştirilen Eğitim-Bir-Sen 37. Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en büyük emek hareketini yürüttüklerini belirtti.

Çok önemli bir toplu sözleşmenin görüşmelerini gerçekleştirdiklerini, sürecin 3 milyon 200 bin kamu görevlisi, 1 milyon 900 bin memur emeklisini ilgilendirdiğini anlatan Yalçın, "Bu süreç, aileleriyle birlikte doğrudan 20 milyon insanı, dolaylı olarak tüm toplumu yakından ilgilendiren bir süreç. 2018-2019 yıllarına ilişkin milli gelirden alacağımız payı masada müzakere ettiğimiz, mutabakat çıkarsa uzlaşarak alacağımız, çıkmazsa hakemde bulacağımız bir süreci yürütüyoruz. Memur-Sen olarak bu konudaki duruşumuz net." dedi.

Ülkedeki bütün gerçekleri, ekonomik büyümeyi, bütçe planlamalarını masaya oturmadan değerlendirdiklerini kaydeden Yalçın, "Alım gücümüzün her geçen gün düştüğü bir zeminde masaya giderken 3 alternatif teklif hazırladık." diye konuştu.

Alternatif teklifleri görüşmek üzere 14 Ağustos'ta Kamu İşveren Heyeti ile masada buluştuklarını ifade eden Yalçın, gelen teklifin müzakere edilecek yanı olmadığını ileri sürdü.

- Yeni teklif talebi

Sürecin hukuken devam ettiğini, sözleşmenin imzalanması için 21 Ağustos'a kadar süre olduğunu hatırlatan Yalçın, hükümetin bu süreyi yeni teklif oluşturmak için değerlendirmesini arzuladıklarını belirtti.

Müzakere edilebilecek teklif beklediklerini kaydeden Yalçın, şöyle devam etti:

"14 Ağustos'ta bize sunulan teklifi kabul etmediğimizi ifade etmiştik. Bunu göz önünde bulundurarak bize müzakere edilebilecek bir teklifin sunulması, oranların ortaya konulması gerekiyor. 4. Dönem Toplu Sözleşme süreci eğer yeni teklifler ortaya konmaz, beklentilerimiz karşılanmaz, Türkiye gerçekleriyle örtüşecek bir tablo çıkmazsa uzlaşmazlıkla sonuçlanabilir."

Eğitim-Bir-Sen 37. Başkanlar Kurulu Toplantısı'nın 22 Ağustos'a kadar süreceği bildirildi.

