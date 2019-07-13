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Meralarda yetişen kurbanlıklara yoğun ilgi

- Şanlıurfa'da meralarda yetiştirilmesi dolayısıyla tercih edilen küçükbaş kurbanlıklar, bayram öncesinde yurt dışına ve batı illerine sevk edilmeye başlandı - Şanlıurfa Canlı Hayvan Pazarı Derneği Başkanı İzzet Çiftçi: - "Fiyatlarda geçen seneyle bu yıl arasında fark yok. Fiyatların da yükselmeyeceği görüşündeyiz" - "Kurban Bayramı dolayısıyla 400 bin küçükbaş hayvanı Katar, Ürdün ve çeşitli kentlerimize göndermeyi hedefliyoruz. Özellikle Katar'dan yoğun ilgi var"

Meralarda yetişen kurbanlıklara yoğun ilgi
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ŞANLIURFA (AA) - EŞBER AYAYDIN - Şanlıurfa'da meralarda yetiştirilen küçükbaşlar, Kurban Bayramı öncesi yurt içindeki büyük kentlerin yanı sıra yurt dışındaki pazarlardan da yoğun ilgi görüyor.

Hükümetin sağladığı proje ve destekler sayesinde hayvan sayısının giderek arttığı Şanlıurfa'da yaklaşık 2 milyon küçükbaş bulunuyor.

Başta Siverek, Viranşehir ile Haliliye ilçeleri olmak üzere birçok bölgede meralarda otlatılarak yetiştirilen hayvanların etleri, daha sağlıklı ve lezzetli oluyor.

Şanlıurfalı besiciler, Kurban Bayramı öncesinde hayvanlarını pazara getirmeye başladı.

Verimli meralarda yetiştirilen hayvanlar, kentteki kurban pazarları ile İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Mersin'in yanı sıra Katar ve Ürdün'den gelen alıcılara satılıyor.

- "Fiyatlar uygun"

Şanlıurfa Canlı Hayvan Pazarı Derneği Başkanı İzzet Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla pazardaki yoğunluk ve talebin arttığını söyledi.

Çiftçi, meralarda yetişmesi ve etlerinin lezzetli olması nedeniyle Şanlıurfanın küçükbaş hayvanlarına yurt içi ve yurt dışından yoğun ilgi olduğunu anlattı.

Küçükbaş kurbanlık fiyatlarında geçen yıl ile bu yıl arasında fark bulunmadığını dile getiren Çiftçi, "Fiyatların yükselmeyeceği görüşündeyiz. Bu sene küçükbaşların fiyatları, 800 ile bin 500 lira arasında değişiyor. Canlı hayvanın geçen sene kilogramı 18,5 liraydı bu sene de 18,5 lira." dedi.

- "Katar'dan yoğun ilgi var"

Çiftçi, yoğunluğun Kurban Bayramı'na doğru artmasını beklediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı dolayısıyla 400 bin küçükbaş hayvanı Katar, Ürdün ve çeşitli kentlerimize göndermeyi hedefliyoruz. Özellikle Katar'dan yoğun bir ilgi var. Çünkü buradan yetişen hayvanlar sürekli merada kalıyor ve bu da hayvanların etlerinin lezzetli olmasını sağlıyor. Yaklaşık 60 bin küçükbaş hayvanı Katar'a göndermeyi planlıyoruz. Şu anda Orta Doğu ülkelerine İvesi erkek küçükbaş gönderiyoruz. Eskiden biz Orta Doğu'dan alıyorduk şimdi Orta Doğu'da yaşananlardan dolayı boşluk oluştu şimdi biz ihracat yapıyoruz."

Kurban Bayramı'nda erkek hayvanların kesilmesini isteyen Çiftçi, bu sayede hayvan sayısı varlığının korunacağını söyledi.

Besicilerden Sabit Kılıç ise Kurban Bayramı öncesi yetiştirdiği hayvanları satmak için pazara geldiğini belirterek, yoğun ilginin kendilerini memnun ettiğini vurguladı.

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