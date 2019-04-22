Mercedes-Benz Bahar Rallisi, İstMarina AVM'de sona erdi

İSTANBUL (AA) - Klasik Otomobil Kulübü'nün düzenlediği Mercedes-Benz Bahar Rallisi, İstMarina AVM'nin ev sahipliğinde gerçekleşen törenle sona erdi.

Dap Yapı'dan yapılan açıklamaya göre, klasik otomobil koleksiyonerleri ve iş dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren Bahar Rallisi, 2 gün boyunca İstanbul'un her iki kıtasını kapsayan 300 kilometrelik bir parkurda gerçekleşti.

Avrupa Yakası'nda başlayan ralli, araçların İstinye'den özel feribotlarla Çubuklu'ya geçmesiyle Anadolu Yakası'na uzandı. Rallinin ilk günü, Riva üzerinden Şile'ye doğru devam eden rotanın tamamlanmasıyla sona erdi. İkinci gün ise Şile'den başlayan rota, Marmara Denizi'nden ilerleyerek İstMarina AVM özel etabı ile son buldu.

Aralarında Alfa Romeo, Buick, Cadillac, Chevrolet, Citroen, Mercedes, Oldsmobile, Plymouth, Pontiac, Porsche, Rolls-Royce ve Volkswagen gibi markaların klasik modellerinin yer aldığı 1950'li ve 1960'lı yıllara damgasını vuran 121 klasik otomobilin görsel şovu, Kartal sahilde DAP Yapı'nın hayata geçirdiği İstMarina AVM'de düzenlenen törenle sona erdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, İstMarina AVM ile Türkiye ve Anadolu Yakası'nın en büyük AVM'lerinden birini hayata geçirdiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"İstMarina AVM, kısa zamanda Anadolu Yakası'nın en gözde eğlence ve yaşam merkezi haline geldi. Bu vizyonla ziyaretçilerimize yönelik sosyal ve kültürel etkinlikleri, yıl boyu değişik konseptlerle kesintisiz şekilde hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bugün de İstMarina AVM olarak böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluyuz. Kültür ve sanata verdiğimiz desteği otomobil sporları ile sürdürüyoruz. İnsan hayatına dokunan bu tarz organizasyonların destekçisi olmayı sürdüreceğiz."