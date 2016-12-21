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Mercedes-Benz Türk'e yeni Kurumsal İletişim Müdürü

İSTANBUL (AA) - Mercedes-Benz Türk Kurumsal İletişim Müdürlüğü görevine Ezgi Yıldız Kefeli atandı.Şirket açıklamasına göre, Mercedes-Benz Türk'te Kurumsal İletişim Müdürlüğü görevine Ezgi Yıldız Kefeli getirildi. Kefeli, görevi...

Mercedes-Benz Türk'e yeni Kurumsal İletişim Müdürü

İSTANBUL (AA) - Mercedes-Benz Türk Kurumsal İletişim Müdürlüğü görevine Ezgi Yıldız Kefeli atandı.

Şirket açıklamasına göre, Mercedes-Benz Türk'te Kurumsal İletişim Müdürlüğü görevine Ezgi Yıldız Kefeli getirildi. Kefeli, görevi 1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla Mercedes-Benz Otomobil Satış Mali Kontrol Müdürlüğüne atanan Arzu Dede Gönültaş'tan devralacak.

Dokuz Eylül Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü mezunu olan Kefeli, yüksek lisansını Bahçeşehir Üniversitesi Pazarlama Bölümü'nde tamamladı.

Kefeli, 2007 yılında göreve başladığı Mercedes-Benz Türk'te Stratejik Pazarlama & Ürün Planlama, İnsan Kaynakları ve Satınalma departmanlarında görev yaptı. Almanya ve Çin'de çeşitli projelerde de yer alan Kefeli, sonrasında Mercedes-Benz Türk Kurumsal İletişim Bölümünde farklı kademelerde çalıştı. Kefeli, son olarak Üst Yönetici (CEO) Asistanlığı görevini yürütüyordu.

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Ezgi Yıldız KefeliKurumsal İletişim MüdürlüğüMercedes-Benz Türk
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