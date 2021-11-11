Merdivenler çalıştı Galataport açıldı

Galataport İstanbul; limanı, terminali, yeme-içme alanında yer alan restoranları ve kafeleri, perakende alanında hizmet veren markaları ve ofis alanlarıyla ülke ekonomisi ve turizmi açısından son derece önemli destinasyonlarından biri olacak. TK Elevator, Galataport İstanbul’da 89 adet asansör ve 37 adet yürüyen merdiven olmak üzere toplam 126 ünitenin kurulum ve montaj çalışmalarını tamamladı. TK Elevator ürün ve hizmetleriyle, her gün binlerce kişiye sorunsuz, güvenli ve kesintisiz bir mobilite deneyimi sunacak.

Galataport İstanbul’a özel çözümler

Mevcut en son teknolojinin kullanıldığı TK Elevator çözümleri, Galataport İstanbul’a özel olarak geliştirildi. Projede, motor-tahrik ve fren ekipmanları ile performansı ve enerji tasarrufu yüksek üniteler kullanıldı. Projenin lokasyonundan kaynaklanan zorlukları çözmek için ise düşük kuyu üstü ve düşük kuyu dibi boyutlarına, esnek ve özelleştirilmiş ölçülere sahip makine dairesiz ve hidrolik asansörler temin edildi. Her asansör kabinine kamera sistemive internet kesintisiz hizmeti için erişim noktası altyapısı sağlandı. Projede ayrıca bina mimarisi ile uyumlu, özel tasarımlar ve malzemeler kullanıldı. Özel dizayn kabinlere sahip asansörler ve özel aydınlatmalı yürüyen merdivenler, Galataport İstanbul’un görselliğine ve ihtişamına en uygun şekilde üretildi.

24 saat izlenme imkanı

Şirket, bina içinde çalışan tüm ürünlerin görüntülenmesi için bina otomasyon sistemine bağlı çalışan bir izleme sistemi (Building Managment System (BMS)) dahil etti. İzleme sistemi ünitelerin hareket ettiğini ya da beklediğini takip ederek tüm asansör ve yürüyen merdivenleri farklı ekranlarda izlenebilmesine olanak sağlıyor. Ayrıca TK Elevator, Galataport İstanbul’da beklenmeyen durumlara anında müdahale edebilmek için yerinde hizmet anlayışıyla bina içinde yetkin personel de bulunduracak.

“Projenin parçası olduğumuz için gururluyuz”

Galataport İstanbul projesinin başından sonuna kesintisiz bir şekilde çalıştıklarını belirten TK Elevator CEO’su Artuğ Özeren, “Yılda 25 milyon ziyaretçi ağırlama hedefiyle yapımı tamamlanan Galataport İstanbul projesinin asansör ve yürüyen merdivenlerinde TK Elevator’ın imzası olduğu için son derece gururluyuz. En son teknolojilerimizle donattığımız ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak bu modern projenin örnek teşkil edeceğini düşünüyoruz. Ziyaretçiler, Galataport İstanbul’un keyfini çıkarırken TK Elevator olarak biz de 365 gün, 24 saat ürünlerimizle onlara hizmet edeceğiz” dedi.

Galataport İstanbul Genel Müdürü Tolga Engin, bu iş birliği hakkında şunları söyledi: “TK Elevator, sektörün en önemli ve güvenilir markalarından biri. Biz de Galataport İstanbul olarak ilk günden bu yana ilk sırada tuttuğumuz güvenlik ve güvenli mobilite konusunu bu önemli iş birliği sayesinde işletme dönemimizde hayata geçirmiş bulunuyoruz. Galataport İstanbul’un mimarisine ve yapım koşullarına uygun olarak özel tasarlanan asansörler ve yürüyen merdivenlerle en güvenli ve erişilebilirliği artıran sistemleri tüm misafirlerimizin kullanımına sunuyoruz.”

HAKKIMIZDA

TK Elevator (önceden: thyssenkrupp Elevator)

50.000 çalışanıyla 100’ü aşkın ülkede müşterilere hizmet sunan TK Elevator 2019/2020 mali yılında 8 milyar € satış gerçekleştirdi. Dünya genelindeki 1.000’i aşkın tesisinde müşteri odaklılığı ve müşteriye yakın hizmet sunmayı temel müşteri deneyimi prensiplerinden saymaktadır. TK Elevator geçtiğimiz yıllar içinde dünyanın lider asansör şirketlerinden biri olarak kendini ispatlayarak Ağustos 2020’de thyssenkrupp AG tarafından satılmasından beri bağımsız bir şirket olmuştur. Şirketin en önemli faaliyet alanı, 24.000’i aşkın servis teknisyeniyle birlikte servis hizmeti sunmayı kapsamaktadır. Şirketin ürün portföyü, işyeri ve konut binaları için asansörlerden, New York’taki Dünya Ticaret Merkezi gibi gelişmiş gökdelenler için modern ve özelleştirilmiş çözümleri kadar kapsamaktadır. Ayrıca portföyünde yürüyen merdivenler ve yürüyen bantlar, yolcu körükleri, merdiven ve platform asansörleri ve sektörün ilk bulut tabanlı öngörücü bakım sistemi MAX gibi tüm bu ürünler için kişiselleştirilmiş hizmet çözümlerini de içermekte ve tüm bunlar şirketin kent hareketliliğinin her alanında var olduğunu göstermektedir. Bu dijital gelişmelerle artık kentsel mobilite için tüm sınırlar ortadan kalktı.