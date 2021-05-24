Meriç’i tüm Trakya’da dolaştırmalıyız

Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) ‘Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor’ programının bu haftaki konukları Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Cengiz Günay ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk oldu. Moderatörlüğünü EGD Başkanı Celal Toprak ve EGD Temsilciler Koordinatörü Şener Meral’in gerçekleştirdiği programda bölge ekonomisiyle ilgili bilgi veren Tekirdağ TSO Başkanı Günay tarım potansiyeline dikkat çekti. Tekirdağ’ın Türkiye buğday üretiminin yüzde 5’ini tek başına sağladığına dikkat çekerek, “Yine ülkemiz kanola üretiminin yüzde 40’ını, ayçiçeğinin yüzde 30’unu Tekirdağ sağlıyor. Yılda iki kez verim alınabilen bu topraklarda eskiden 50 metreden çıkarılan su, şimdi 200 metrelerde bulunabiliyor. Yeraltı sularımız azaldı. Bu sorunu çözmek ve gelecek kuşaklara yeraltı sularımızı teslim etme çevresinde proje geliştirmek zorundayız. Debisi yüksek Meriç nehrinin akışını seyretmemeliyiz. Ege Denizi’ne dökülen Meriç’i kapalı sulama sistemiyle Trakya’nın her köşesinde dolaştırmalıyız. Sulu tarımla Trakya, ülke ekonomisine önemli katkı sağlar” diye konuştu.

LOJİSTİK ÜS OLMA YOLUNDA İLERLEME

Tekirdağ’ın İstanbul’a, Yunanistan’a ve Bulgaristan’a bir saatlik mesafede olmasının yatırımcılara cazip imkânlar sunduğunu, kentte yer alan 13 organize sanayi bölgesi (OSB) ve ‘Avrupa Serbest Bölgesi’nde doluluk oranının yüzde 60’ların üzerine çıktığını belirten Günay, “Son dönemde faaliyete geçen limanlarla konum avantajını güçlendiren Tekirdağ, birçok ulusal ve uluslararası markaya ev sahipliği yapıyor. Bu anlamda tek dezavantajımız birçok şirketin merkezi İstanbul’da olduğu için vergi gelirleri başta olmak üzere şehre yeterli katkı sağlanamıyor olması. Camdan elektroniğe, tekstilden deriye kadar birçok sektörde güçlü bir sanayiye sahibiz. OSB’lerimizi ve limanlarımızı demiryolu bağlantısıyla entegre edecek proje üzerinde çalışıyoruz. Bu anlamda Gazi Üniversitesi’yle çalışıyoruz. Bunu sağladığımızda Tekirdağ, daha yüksek katma değerli üretimin gerçekleştiği, yatırımcılar için daha cazip bir üs haline gelecek” dedi.

Türkiye’de yabancı sermayenin ilgi gösterdiği ilk 5 şehir arasında yer alan Tekirdağ’da eğitim seviyesi ortalamasının ülke genelinin üzerinde olduğuna vurgu yapan Günay, 2011 yılında gündeme getirdikleri ve bölge odalarıyla ortak olarak kurdukları Avrupa İş Geliştirme Merkezi’nin oda üyelerine başta dış ticareti geliştirmek üzere eğitimden danışmanlığa kadar birçok alanda hizmet verdiğini söyledi.

TEKİRDAĞ’A MACAR VE ‘SADAKATSİZ’ İLGİSİ

Namık Kemal Üniversitesi ile kurdukları teknoparka oda olarak ortak olduklarına ve son dönemde buradan etkin şirketler çıktığına vurgu yapan Tekirdağ TSO Başkanı Günay, “Şehrimizin her alanda gelişimine katkı sağlayacak projeler üretiyoruz. Pandemiden kaynaklı hizmet sektöründe sıkıntılar yaşadık. Paskalya döneminde Yunanları ağırlıyorduk. Mezarı ve evi Tekirdağ’da bulunan Macarların milli kahramanı Rakoczi’den dolayı binlerce Macar’ı ağırlıyorduk. Pandemi engel oldu ama yamaç paraşütü, trekking gibi doğa sporlarına altyapısı bulunan Tekirdağ’ın yeni dönemde turizmden de önemli gelir sağlayacağını düşünüyoruz. Son dönemde popüler bir dizi olan ‘Sadakatsiz’in şehrimizde çekiliyor olması tanıtımımıza önemli katkı sağladı. Bu topraklarda dört büyük medeniyet hüküm sürmüş. Toprak altında şehirlerimizi ortaya çıkardığımızda turizmden daha fazla gelir elde eden bir şehir olabiliriz” diye konuştu.

BILL GATES TRAKYA’DAN ARAZİ ALDI MI?

Verimli tarım topraklarına sahip Trakya’da Bill Gates’in 22 bin dönüm arazi satın aldığı duyumlarıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Günay, “Bunu ben de inceleyeceğim. Ancak topraklarımıza ilginin yoğun olduğunu söyleyebilirim. Vali Bey’le birlikte ‘Toprağınızı satmayın’ çağrısı yaptık. İstiyoruz ki kendi insanımız bu toprakları miras yoluyla bölmeden, ekonomik olmaktan çıkarmadan katma değeri üretim yapsın ve kendi kazansın. Bill Gates’in 22 bin dönüm arazi aldığından emin değilim ama işadamı Nevzat Demir, Trakya’dan 200 bin dönüm arazi aldı. 20 köye eşit bu arazide önemli yatırımlar yapacağını düşünüyorum” dedi.

7 BİN KADIN GİRİŞİMCİ KURULU ÜYESİ

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk de, son yıllarda kadın girişimci sayısının arttığını, ancak yeterli olmadığını söyledi. Türkiye’nin 81 kentinde TOBB Kadın Girişimciler Kurulu üyesi sayısının 7 bine yükseldiğini belirten Öztürk, “Ciddi bir farkındalık oluşturuldu. Bugün her şehrimizdeki kurullar projeleriyle adeta yarışıyor. Güzel işler çıkarıyoruz ama yeterli bulmuyoruz. Türkiye’nin iş hayatına kadını daha yüksek oranda çekme zorunluluğu var. Daha fazla kadın girişimci yetiştirirken onları eğitmek, donatmak ve teşviklendirmek de çok önemli. Biz bu sürece destek veriyoruz” dedi.

Dünya genelinde çalışma saatlerinin üçte ikisinde kadının yer aldığını ancak gelirin sadece yüzde 10’unu kadınların elde ettiğini belirten Öztürk, “Bugün dünya genelinde kadınlar eşit olarak iş hayatına dâhil edilmiş olsa 28 trilyon dolarlık gelir artışı sağlanabilecek. Türkiye kadın kaynağını değerlendirme çerçevesinde elini çabuk tutmalı. Dijital çağ, e-ticaret ve evden çalışma gibi fırsatlar bu süreci hızlandırabilir. Kadın girişimi sayısı artarsa bu girişimlerde görev alacak kadın çalışanların sayısı da artacak. Böylece ihracatımız artacak, nitelik artacak, toplumun sosyokültürel yapısı gelişecek” diye konuştu.

ZORUNLU KADIN KOTASI ÖNERİSİ

Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldığı Opet’te bayilere kadın çalıştırma zorunluluğu getirdiklerini, bu kararlarının toplumun her kesiminden olumlu dönüş aldığını belirten Nurten Öztürk, “Petrol istasyonlarımızda market çalışanlarının, pompacıların kadın olması çerçevesinde kota belirledik. Bundan bayilerimiz de müşterilerimiz de mutlu oldu. Bugün 74 ilimizde Opet istasyonlarında pompa başında kadınlar var. Kadınlarımızla birlikte bu istasyonlarımızın ciro artışı oldu. Kadın kotası uygulamasının birçok sektörde uygulanmasının yararlı olacağını düşünüyorum” diye konuştu.



